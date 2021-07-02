Партия «Новые люди» предложила механизм развития общественного транспорта в Ленобласти

Александр Яров, представитель партии «Новые люди». Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

На каждой «прямой линии», которую проводит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поступают жалобы на проблемы с автобусным сообщением. Чаще всего среди населенных пунктов фигурируют Гатчина и Кингисепп. Например, в начале июня Дрозденко в ответ на претензию местной жительницы пообещал решить вопрос с движением по маршруту «Гатчина-Павловск». Выяснилось, что на этом маршруте постоянно нарушается расписание движения, а сами автобусы находятся в плохом техническом состоянии.

И это только один из примеров. Жалобы на пассажирские перевозки на территории региона поступают постоянно – и очевидно, что точечными мерами, даже личным вниманием губернатора к конкретному маршруту, положение дел в целом изменить невозможно.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал сторонник партии «Новые люди» в Ленинградской области Александр Яров. Он отметил, что предприятия, занятые в сфере пассажирских перевозок, оказались в числе наиболее пострадавших в период пандемии. Власти требовали, чтобы автобусы выходили на линию даже в условиях резкого падения пассажиропотока. Кроме того, в регионе введен негласный мораторий на повышение стоимости проезда – тогда как удорожание горючего и запасных частей происходит регулярно. В этой ситуации предприниматели вынуждены экономить, что сказывается на состоянии подвижного состава.

- Самым простым вариантом было бы повышение стоимости проезда для жителей региона, но, на мой взгляд, в ситуации, когда люди живут все беднее и беднее, такое решение не очень приемлемо. Есть и другая возможность. Как мы знаем, на данный момент пассажирские перевозки дотируются из бюджета. Федеральное законодательство позволяет использовать для этого различные механизмы. Считаю, что в Ленинградской области надо использовать опыт Санкт-Петербурга и перейти к расчету поддержки, исходя из реального километража, который проехал тот или иной автобус, - объясняет Александр Яров.

По его словам, нынешний механизм расчета недостаточно прозрачен, и поэтому чиновники склонны подгонять условия задачи под нужный ответ. В результате суммы дотаций, которые получают предприятия, не соответствуют их реальным затратам. Тогда как применяемый в Северной столице расчет по километражу понятен, легко проверяем и логичен. Конечно, расходы казны при этом вырастут – но деньги пойдут целевым образом на улучшение состояния автопарка.

Партия «Новые люди» поддерживает предложение улучшать систему пассажирских перевозок в Ленобласти. Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

- В конечном итоге выиграют пассажиры – автобусы существенно обновятся, они не будут ломаться, создавать опасность на дороге, и будут ходить строго по расписанию. При этом сами люди не понесут никаких дополнительных затрат, ведь цена проезда останется такой же, как сейчас. Причем это коснётся как внутригородских, так и межмуниципальных маршрутов, - отмечает Александр Яров.

Возможность быстро и комфортно перемещаться по стране с помощью разветвленной транспортной системы – одна из программных установок партии «Новые люди». Поэтому предложение, направленное на развитие и улучшение системы пассажирских перевозок в Ленинградской области, в партии поддерживают. В ближайшее время оно будет вынесено на рассмотрение региональных властей.