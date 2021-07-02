Два городских СМИ объединятся для уборки Канонерского острова

2021 год объявлен в Петербурге Годом экологии.

- 2021 год объявлен в Петербурге Годом экологии. К сожалению, не все жители поддерживают это начинание и позволяют себе мусорить в нашем городе. Поэтому издание «Петербургский дневник» и портал KudaGo решили объединиться и показать петербуржцам пример: собственными силами привести в порядок Канонерский остров, – рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Также специально к этому дню издание «Петербургский дневник» подготовит специальный «зеленый» номер, посвященный исключительно экологии.

Как пояснили организаторы мероприятия, собранные отходы будут рассортированы и отправлены на переработку благодаря партнеру акции — экопроекту «Зелёнка». После уборки территории состоится подведение итогов и будет организован небольшой пикник от партнера проекта – компании Eatcatering под DJ-сет от Александра Болдашева.

Для участников и гостей мероприятия будет организован трансфер от предприятия «Третий парк» от станции метро «Нарвская» в 10:30.