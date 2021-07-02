Женский футбол возвращается на «78»

Трансляции матчей с участием женской футбольной команды «Зенит» возвращаются на «78».

Главный городской телеканал покажет футбол, за который не стыдно! Трансляции матчей с участием женской футбольной команды «Зенит» возвращаются на «78». Первая прямая трансляция женской Суперлиги состоится 4 июля в 18:00.

Домашние матчи женского «Зенита» можно будет посмотреть самым удобным и безопасным способом – не покидая любимого дивана. Трансляция пройдет в рамках программы «Болеем за наших».

В качестве соперника сине-бело-голубых 4 июля выступит «Локомотив». Среди ближайших встреч на домашнем стадионе в рамках Суперлиги также матч с «Енисеем» 17 июля и с «Краснодаром» 26 августа.

«Для развития женского футбола очень важно внимание средств массовой информации. По опыту прошлого сезона стало понятно, что болельщикам интересен женский футбол, а при поддержке таких телеканалов, как «78», получать информацию и болеть за любимые команды становится проще и интереснее» – рассказывает Ольга Порядина, главный тренер женского «Зенита».

Последний матч в рамках Чемпионата России по футболу среди женщин состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге. Следите за тем, как «Зенит» становится чемпионом в прямом эфире «78» канала!

Телеканал «78» – главный городской Телеканал Санкт-Петербурга. Качественное городское телевидение с актуальной повесткой. 80% вещания телеканала – это прямой эфир, программы собственного производства занимают большую часть эфирного времени. Два года подряд Телеканал «78» признан лучшим региональным телеканалом страны (премия «Золотой луч»), дважды финалист «ТЕФИ-Регион» и обладатель множества наград за авторские программы и эфирное оформление. Помимо высокой цитируемости,телеканал стабильно держит долю от 1,2% и входит в ТОП-3 региональных телеканалов страны (по данным НАТ).

Сайт телеканала: 78.ru