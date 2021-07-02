«Если бы я могла вернуться в прошлое и все исправить»: Перед самоубийством порноактриса Кристина Лисина собиралась пойти учиться на психолога

Девушку нашли мертвой Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге нашли тело 29-летней порноактрисы Кристины Лисиной, более известной как kriss the foxxx. Перед тем, как покончить с собой, женщина какое-то время просидела одна в парадной. Позже рядом с ее телом найдут банковскую карту, ключи, вейп, бутылку с водой и чипсы. "КП-Петербург" узнала, что предшествовало трагедии провинциалки.

«БРОСИЛА КОЛЛЕДЖ И ПОЕХАЛА ПОКОРЯТЬ ПЕТЕРБУРГ»

Кристина из небольшого городка Минусинск под Красноярском. По словам друзей, она была доброй и милой, воспитывалась приемной мамой, росла в семье с сестрами. Одно время Лисина планировала связать свою судьбу с музыкой и даже поступила в местный колледж на музыкального руководителя. Однако доучиться не смогла - в 2019 году Кристина все бросила и поехала покорять Санкт-Петербург.

Такой Кристина была до переезда Фото: СОЦСЕТИ

- Мысли о порно у меня были лет с 13, когда я первый раз его посмотрела, - откровенничала Кристина в интервью блогерам. - Я смотрела и думала: "Блин, да вы все не так делаете!" Прошло какое-то время, и жизнь меня сама привела туда. О чем мечтала, то и получила. На самом деле у меня два образования. Одно незаконченное музыкальное, второе связано с туристическим бизнесом. Переехав в Петербург, я проработала в банке пять дней, но поняла, что это не мое. Не знаю, о чем разговаривать с этими людьми. Мне неинтересно.

В порноиндустрии, в отличие от карьеры в банке, Кристину ждал оглушительный успех. Миниатюрная брюнетка с эффектной внешностью успела поработать со многими раскрученными студиями. Ее имя быстро стало довольно известным в этой сфере. Сама о себе Лисина рассказывала так: "Снимаюсь в порно, читаю книги, пишу стихи, хочу научиться рисовать, иногда хожу в спортивный зал".

Такими снимками забиты все соцсети Фото: скрин

«Я ВЫШЛА ИЗ ДЕПРЕССИИ!»

После смерти Кристины в Сети начали распространяться слухи, что в последнее время она жаловалась на одиночество. Однако друзья девушки не согласны с этим.

- Мне она не жаловалась на одиночество, единственное, о чем она говорила, так это про депрессию, но причины не раскрывала. Более того, она сказала, что поборола ее, - поделилась с "КП-Петербург" подруга Кристины. - Вы знаете, она всегда была девочка с очень большими сердечными переживаниями. Бывало, закрывалась в себе. Она много делала глупых и необдуманных поступков. Наверняка у нее были такие тяжелые моменты, с которыми она просто не смогла справиться сама, потому что Петербург для нее не родной город. Я думаю, что все-таки из-за этого у нее и были проблемы. К тому же она сирота. С приемной мамой у нее не все просто. Какое-то время они даже не общались, потом начали снова. Когда ей исполнилось 18 лет, права на нее у мамы закончилась, она осталась одна. И так около нее не появилось мудрого человека - наставника.

Причины поступка Кристины не знает никто Фото: СОЦСЕТИ

«РЕШИЛА СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ»

Но, судя по всему, Кристина все-таки подумывала встать на путь истинный и уйти из порноиндустрии. Еще в июне она делилась с подругами, что хочет изменить свою жизнь.

- В последней переписке она говорила, что собирается поступать в институт. Она конечно, понимала, что шансов у нее немного, но хотела учиться на психолога, - добавляют подруги девушки. - А так - разговаривали с ней ни о чем. Единственное, что запомнилось, когда она рассказывала, что посмотрела фильм, где чувак возвращается в прошлое и спасает там себя. Она говорила: "Жаль, что такое бывает только в фильмах, было бы круто, если бы можно было вернуться в прошлое и спасти себя от чего-то".

Девушка зарабатывала в порноиндустрии Фото: СОЦСЕТИ

Как это часто бывает, внешне Кристина не показывала, что у нее серьезные душевные переживания, что она на грани.

- Она выглядела жизнерадостной, веселой, - вздыхают ее знакомые. - К тому же у нее был парень, у них все было хорошо. Ну, во всяком случае так казалось...