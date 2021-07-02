Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Санкт-Петербурге: Жара и без дождей

Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 в Санкт-Петербурге обещает быть жаркой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Летний зной в Северной столице продолжается. Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Санкт-Петербурге обещает быть жаркой, солнечной и совершенно без дождей. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов. Поэтому самое время ехать за город, спасаясь от городской духоты. Точный прогноз погоды дал "КП-Петербург" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Основную роль формирования погоды в Петербурге будет играть антициклон. Поэтому в субботу, 3 июля, город ждет переменная облачность, полное отсутствие дождей, несильный ветер восточных направлений. Температура значительно выше нормы: в ночь на 3 июля - плюс 13-15 градусов по городу, по Ленинградской области - плюс 11-16, днем плюс 26-28 градусов в Петербурге и 24-29 градусов жары по области, - пояснил Леус.

Воскресенье, 4 июля, будет еще жарче. По ночам в городе температура до 16-18 градусов тепла, по Ленобласти плюс 14-19 градусов, а днем в Петербурге установится 27-29 градусный зной, а регионе и вовсе поднимется до 25-30 градусов.

Следущая неделя принесет в Петербург еще более экстремальные температуры. Понедельник, 5 июля, выдастся таким же, как и воскресенье. Точная погода на вторник и среду - до 29-31 градусов жары.

- Такая теплая погода сохранится минимум до четверга. А там будет меняться. Когда это произойдет в пятницу или субботу, надо смотреть ближе ко времени. Антициклон вечно не будет господствовать над Петербургом, он попадет под влияние холодного атмосферного фронта. В конце следущей неделе пойдут освежающие дожди и грозы, - добавил синоптик.

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