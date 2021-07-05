Как построить карьеру в IT: Простые, но проверенные советы от Александра Шуляка. Фото: личный архив Александра Шуляка.

Нехватка IT-специалистов остро ощущается во всех странах мира. Особенно востребованы эксперты с опытом работы в международных компаниях от пяти лет. Наш сегодняшний гость - Александр Шуляк, который в настоящий момент работает старшим инженером (Senior Site Reliability Engineer) в Лондоне. Александр - признанный эксперт, участник крупнейших российских и зарубежных конференций, автор научных статей и курсов. Так же Александр является судьей профессиональных конкурсов и премий. Александр в IT-сфере более 7семи лет. Он работал с клиентами с мировыми именем, разрабатывал архитектуру для крупнейшей европейской энергетической компании.

Как и любой профессионал, когда-то Александр начинал свой путь рядовым специалистом. Мы поговорили с Александром о том, как построить карьеру в IT и получать выгодные предложения от международных компаний.

- Александр, насколько сложно было попасть в финтех-сферу?

- Сейчас я работаю старшим инженером по стабильности. Моя основная задача - обеспечить бесперебойную работу платформы, ведь мы отвечаем за деньги наших клиентов, которые они доверяют компании. Финтех - одна из самых востребованных сфер среди IT-шников в Лондоне. Конечно, конкуренция высокая. Чтобы получить хорошее предложение, нужно постоянно развиваться в профессии, поддерживать свои знания в актуальном состоянии, изучать новые технологии. Я стараюсь много читать, сам пишу статьи о том, что мне кажется наиболее важным и актуальным.

- Расскажите, с чего вы начинали?

- Я начинал с должности системного администратора. Несмотря на отсутствие опыта, мне поручали серьезные и ответственные задачи, что стимулировало развиваться. В одной из первых компаний я был ответственным за несколько проектов одновременно. К тому же я был единственным DevOps-ом в компании, посоветоваться было не с кем. Приходилось много учиться, часто на ходу. Это быстро принесло свои плоды: компания росла и через полгода я возглавил DevOps отдел, помогал в найме и обучении коллег. Когда я завел профиль в LinkedIn, со мной связались представители компании Accenture. Так я получил предложение о работе в Риге. Accenture отличался от предыдущих компаний, это международная компания, клиентами которой являются известные бренды. Моя работа предполагала не только инженерную часть, но и общение с клиентами, было много командировок. Мне доверяли разработку архитектуры для ключевых клиентов - это огромная ответственность. Но я никогда не боялся браться за сложные задачи, наоборот, мне приносит удовольствие разбираться в крупных проектах. После Accenture я работа в стартапе в Кембридже. Это активно развивающаяся компания, резидент Кембриджского научного парка. Такие компании часто привлекают бывших сотрудников мировых гигантов, такие как Гугл, Фейсбук. Это очень сильные инженеры, очень круто перенимать их опыт. И, как уже говорил, в настоящий момент я работаю в финтех-компании в Лондоне. У меня довольно высокая должность, много интересных задач. Вкратце, вот такой у меня опыт.

- Кажется, что все в вашей карьере складывалось гладко, но ведь были и трудности?

- Конечно, были, как и у всех. Поначалу я мог сутки сидеть над одной задачей - у меня ничего не получалось. Сейчас, конечно, таких сложностей не возникает, уже есть опыт, многие задачи так или иначе знакомы.

- Все знают, что в IT сфере высокие зарплаты. Если сравнивать три страны: Беларусь, Латвию и Великобританию, где выгоднее быть айтишником?

- В Беларуси! Хороший инженер в Минске получает от 3000 долларов, но цены на все - от коммунальных услуг до продуктов - намного ниже, чем в Европе. Уровень жизни будет намного выше. В Лондоне неплохой зарплатой считается от 4500 фунтов в месяц, из которых около 2000 фунтов уйдет на аренду квартиры. IT-специалисты едут в Европу не за деньгами, а, скорее, за возможностью работать в топовых компаниях, за конформной жизнью.

- Что бы вы посоветовали начинающему специалисту?

- Не боятся принимать решения, брать ответственность. Читать статьи, расширять кругозор, посещая конференции. Конференции это не только новые знания, но и возможность познакомится с коллегами со всего мира и рекрутерам. Рекрутеры часто посещают конференции, чтобы найти специалистов, так можно получить очень хорошие предложения. И конечно заполнить свой профиль в LinkedIn, участвовать в профессиональных дискуссиях.

- Вы участвуете во многих конференциях как докладчик, почему решили принять участие?

- Захотелось поучаствовать в масштабном мероприятии, поделится своим опытом. В настоящий момент многие конференции проходят онлайн. Это, конечно, расстраивает. Все-таки мероприятия вживую это совсем другая атмосфера.