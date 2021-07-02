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Дом. Семья2 июля 2021 15:52

«Он прекрасен!»: Очаровательного тюленя, лениво греющегося на солнышке, сняли на фото в заказнике «Лебяжий» под Петербургом

Ластоногий наслаждался погодой и совсем не обращал внимания на фотографа
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Серый тюлень загорал на солнышке в Финском заливе. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Серый тюлень загорал на солнышке в Финском заливе. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Теплая и солнечная погода, радующая петербуржцев этим летом, принесла минутки наслаждения и представителям животного мира. Так, в заказнике «Лебяжий», что в Ленинградской обалсти, фотограф Вячеслав Заметня снял умилительно-очаровательного тюленя, греющегося на камне у берега Финского залива.

- Заказник «Лебяжий» радует не только очень редкими птицами, но и краснокнижными морскими млекопитающими! Этот старый огромный тюлень лениво ворочался на каменном ложе, принимая солнечные ванны, и совершенно не обращал на меня внимания, - пишет сам фотограф на своей страничке ВКонтакте.

Воздушный поцелуй. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Воздушный поцелуй. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Снимки были сделаны 30 июня 2021 года в Ломонсовском районе Ленобласти, рядом с границей Петербурга.

Фото ластоногого красавца вызвали неподдельное восхищение петербуржцев.

- Какой он шикарный! Какое чудо! Он прекрасен. Как Русалочка на камне! В такую жару все мы, как этот тюлень, - пишут горожане в комментариях.

По словам Вячеслава, представшая перед ним «фотомодель» - Балтийский серый (длинномордый) тюлень Halichoerus grypus macrorhynchus - относится к исчезающему виду и внесен в Красную книгу России.

Взрослая особь достигает веса в 300 кг. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Взрослая особь достигает веса в 300 кг. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Во взрослом возрасте особи тюленя могут достигать 2,5 метров в длину и весить около 300 килограммов. К сожалению, меняющийся климат приводит к тому, что тюлений и нерп в Финском заливе становится все меньше. Из-за того, что вода не покрывается зимой льдом, родителям негде растить новорожденных тюленят. Малыши тонут, а взрослые особи гибнут от истощения, не имея возможности отдохнуть на льдине.

Спасением юных тюленей занимается общественная организация «Фонд друзей Балтийской нерпы», где живет знаменитый на весь Петербург тюлень Крошик.

"Как Русалочка". Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

"Как Русалочка". Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

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