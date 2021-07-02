«Он прекрасен!»: Очаровательного тюленя, лениво греющегося на солнышке, сняли на фото в заказнике «Лебяжий» под Петербургом

Серый тюлень загорал на солнышке в Финском заливе. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Теплая и солнечная погода, радующая петербуржцев этим летом, принесла минутки наслаждения и представителям животного мира. Так, в заказнике «Лебяжий», что в Ленинградской обалсти, фотограф Вячеслав Заметня снял умилительно-очаровательного тюленя, греющегося на камне у берега Финского залива.

- Заказник «Лебяжий» радует не только очень редкими птицами, но и краснокнижными морскими млекопитающими! Этот старый огромный тюлень лениво ворочался на каменном ложе, принимая солнечные ванны, и совершенно не обращал на меня внимания, - пишет сам фотограф на своей страничке ВКонтакте.

Воздушный поцелуй. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Снимки были сделаны 30 июня 2021 года в Ломонсовском районе Ленобласти, рядом с границей Петербурга.

Фото ластоногого красавца вызвали неподдельное восхищение петербуржцев.

- Какой он шикарный! Какое чудо! Он прекрасен. Как Русалочка на камне! В такую жару все мы, как этот тюлень, - пишут горожане в комментариях.

По словам Вячеслава, представшая перед ним «фотомодель» - Балтийский серый (длинномордый) тюлень Halichoerus grypus macrorhynchus - относится к исчезающему виду и внесен в Красную книгу России.

Взрослая особь достигает веса в 300 кг. Фото: vk.com/id120817496 / Вячеслав Заметня

Во взрослом возрасте особи тюленя могут достигать 2,5 метров в длину и весить около 300 килограммов. К сожалению, меняющийся климат приводит к тому, что тюлений и нерп в Финском заливе становится все меньше. Из-за того, что вода не покрывается зимой льдом, родителям негде растить новорожденных тюленят. Малыши тонут, а взрослые особи гибнут от истощения, не имея возможности отдохнуть на льдине.

Спасением юных тюленей занимается общественная организация «Фонд друзей Балтийской нерпы», где живет знаменитый на весь Петербург тюлень Крошик.