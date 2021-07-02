Стала известна судьба пенсионеров из Петербурга и их кота, пропавших в Атлантике во время кругосветного путешествия на яхте

Яхтсмены месяц не выходили на связь Фото: СОЦСЕТИ

Разрешилась судьба пары из Санкт-Петербурга 56-летнего Олега Гирсона и его гражданской 60-летней жены Елены Соколовой с котом Бонсиком, которые пропали на яхте в Атлантике. Родные супругов ничего не знали о их судьбе целый месяц. И вот, наконец, хорошие новости: все трое живы-здоровы! Об этом "КП-Петербург" сообщила дочь Гирсона Ольга.

Напомним, супруги уже почти пять лет находятся в кругосветном путешествии, ходят вдоль берегов Европы и Африки, живут прямо на судне. О такой пенсии они всегда и мечтали, но когда начался коронавирус, Олег с Еленой решили прервать путешествие и вернуться домой. В начале июня на яхте «Визит» они отошли от Канарских островов в сторону острова Мадейра. Дальше их поисками занимались уже полицейские трех стран!

У пары все хорошо Фото: СОЦСЕТИ

- Папа вышел на связь! - чуть не плачет от счастья дочь Олега Нина. - Там поломка двигателя у них на яхте была, да и тяжело было вступать в порты - не везде пускают из-за коронавируса. Сейчас они у берегов Франции. Поплывут через пролив Ла-Манш к Балтийскому морю, а там уже в Санкт-Петербург. Все это время, пока не было связи, они плыли, а не дрейфовали из-за поломки. Запасов еды и воды у них хватает. Чувствуют себя нормально - это самое главное!

И у кота тоже Фото: СОЦСЕТИ

Что касается котика по имени Бонсик, которого супруги подобрали на борт в одной из стран, с ним также все хорошо. Хвостатый с нетерпением ждет возвращения на сушу, чтобы всласть отоспаться и, вероятно, снова отправиться в путь с хозяевами-романтиками.

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