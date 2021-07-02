Жители «ленинградских Мальдив» бьют тревогу: Отдыхающие завалили мусором берег озера Донцо

Берег утопает в мусоре.

В ближайшие выходные 3 и 4 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти снова пообещали жаркую погоду. Такому прогнозу рады все кроме жителей деревни Донцо, где находится растиражированное в Инстаграме озеро с бирюзовой водой. Вот уже месяц они не знают, куда деться от наплыва отдыхающих, а точнее от гор мусора, которые они оставляют на «ленинградских Мальдивах».

- У нас не люди, а свиньи! - хватается за голову жительница деревни Ксения. - Не удивлюсь, если из «ленинградских Мальдив» озеро к концу лета превратится в Карачай (одно из самых загрязненных озер мира – Прим.ред.)!

Мусорный контейнеры переполнены.

Найти управу на беспечных отдыхающих, кажется, невозможно. Бессильным выглядит и огромный билборд на въезде, который предупреждает, что данная территория считается памятником природы и на ней запрещено разводить костры и разъезжать по ней на машинах. Тем не менее в администрации Ленобласти считают, что озеро Донцо под защитой. «КП» сообщили, что ежегодно сотрудники комитета по природным ресурсам и Дирекция особо охраняемых природных территорий очищает местность.

- Также памятник природы регулярно патрулируется, - подчеркнули в областной администрации. - Проводятся разъяснительные беседы с посетителями. В марте-апреле устроены противопожарные канавы, которые в том числе ограничивают проезд транспорта на территорию. Там есть и контейнеры для сбора мусора, который регулярно вывозится на полигоны ТКО.

Стихийная парковка.

Очевидно, что административного ресурса и инициативы жителей не хватает, чтобы сохранить озеро. Если так пойдет и дальше, 47-й регион навсегда потеряет не только одно из красивейших мест, но и краснокнижные растения.

- На тех участках памятника природы, где собирается большое количество отдыхающих, растения, занесенные в Красную книгу, не растут, - ответили на это «КП» в администрации.

Однако отметим, что места, где есть уникальная флора, ничем не огорожены. А отдыхающих с каждым годом становится все больше. В геометрической прогрессии расширяется и территория, на которой люди устраивают стоянки.

Билборд хоть и яркий, но на него, судя по всему, мало, кто обращает внимание.

СПРАВКА «КП»

Озеро Донцо – уникальный памятник природы. В народе карьер называют «ленинградскими Мальдивами» – все из-за белоснежного песка и прозрачной лазурной воды. Это красивейшее место привлекает желающих отдохнуть и сделать «инстаграмные» фото. В жаркие выходные там сотни людей, и многие жгут костры, мусорят. И, сами того не зная, топчут и жгут редкие растения.

Донцо признали природным памятником еще в 1976 году. Такой статус необходим чтобы сохранить артезианские воды, дающие начало реке Оредеж, а также речную форель и альвары — луга на известковой плите с редкими видами степных растений. Четыре вида этих самых растений занесены в Красную книгу и еще 38 охраняются в области.