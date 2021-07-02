«Оккупация великого архитектурного ансамбля»: Эрмитаж оскорбился фан-зоной Евро-2020 на Дворцовой площади

Эрмитаж раскритиковал идею создания фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эрмитаж гневно отреагировал на появление фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади. Напомним, с четвертьфинала турнира посмотреть футбол на большом экране можно и в самом центре Северной столицы, а не только на Конюшенной площади и в «Юбилейном». В пресс-службе Эрмитажа выступили 2 июля с заявлением о том, что фан-зона появилась на Дворцовой исключительно из-за давления УЕФА на властей города и сам музей.

На Дворцовой в первый день работы фан-зоны все было тихо и мирно. Пенное не продавали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Фан-зона не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти города и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако около 10 дней на площади будет происходить оккупация великого архитектурного ансамбля «парком культуры и отдыха», - сообщается в заявлении Эрмитажа, опубликованного в группе музея во «Вконтакте».

В пример УЕФА Эрмитаж поставил их коллег из ФИФА. Фан-зоны на ЧМ-2018 на Дворцовой не было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководство музея считает, что УЕФА оказался важен не сам футбол, а дополнительный доход от него, который может принести в том числе фанатские зоны. В пример Союзу европейских футбольных ассоциаций ставят их коллег из ФИФА.

Добавим, что «Комсомолка» побывала на открытии фан-зоны на Дворцовой. Популярностью она явно не пользуется – туда дай бог зашла тысяча человек из возможных трех. Зато все тихо-мирно, по-семейному.