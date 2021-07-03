Вакцинация от коронавируса станет плановой и будет проходить раз в год

Ученые уверены: вакцинация станет плановой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В будущем коронавирус никуда не денется, а вакцинация от него станет плановой и будет проходить раз в год. Так считают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

- Независимо от того, каким образом получен иммунитет от коронавируса, он сохраняется в среднем шесть месяцев. Поэтому рекомендации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения - Прим.ред.) таковы, что для эффективной борьбы с эпидемией необходимо прививаться и вацинированным, и не переболевшим. В дальнейшем, когда вакцинация войдет в плановый режим, достаточно будет вакцинироваться раз в год, - отметил в разговоре с ТАСС замдиректора института Владимир Дедков.

При этом действующие вакцины, по словам эксперта, все равно эффективны несмотря на мутации вируса, имеющие большую «заразность».

Напомним, что ревакцинация от ковида в Петербурге стартует с 5 июля. На первом этапе всех будут прививать препаратом «Спутник V» вне зависимости от прошлого раза. Записаться на повторную прививку можно по номеру 122, через сайт «Горздрава» или «Госуслуги», а также в своей поликлинике.