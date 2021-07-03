Еще одного торговца поддельными справками поймали в Петербурге

Торговца ПЦР-тестами поймами у метро "Площадь Александра Невского". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Еще один мошенник, пожелавший подзаработать на ситуации с коронавирусом, попал в руки петербургских полицейских. Днем 2 июля мужчину задержали неподалеку от станции метро «Площадь Александра Невского». В машине у него лежали подозрительные «медицинские» документы.

- Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России в ходе реализации оперативной информации у станции метро площадь Александра Невского задержали 31-летнего мужчину, который посредством курьерских услуг, занимался реализацией поддельных медицинских справок. Так, за полторы тысячи рублей можно было приобрести поддельный ПЦР-тест на коронавирус, - сообщает пресс-служба Главка.

Сам мужчина отнекивался, заявлял, что просто курьер, но признал, что поддельные документы - его. Продавца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о подделке документов. За это мужчине грозит 2-летний срок за решеткой.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай. Только накануне стало известно о трех уголовных делах в отношении торговцев поддельными справками. Ловили горе-бизнесменов и раньше.

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