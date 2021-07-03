Пьяный с собачкой устроил гонки по КАДу на «Тойоте», а потом разнес несколько машин в Стрельне и угрожал прохожим

Пьяный водитель "Тойоты" устроил массовое ДТП в Стрельне. Его спутником была собачка. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Сумасшедшую зеленую «Тойоту» заметили днем на дорогах Петербурга. Водитель кроссовера с номерами Ростовской области сначала гонял по КАДу, устроив там дорожный конфликт, а потом совершил массовое ДТП в Стрельне. При задержании мужчина был пьян, а в салоне машины находилась маленькая собачка.

- В Стрельне на Санкт-Петербургском шоссе, 84 водитель «Тойоты» с ростовским номерами снес около пяти машин и не выходил. После приезда ДПС ходил и угрожал всем расправой, даже полиции. До этого, после дорожного конфликта на КАД достал оружие и устроил погоню со скоростью 200 километров в час, -сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Однако на деле все оказалось немного иначе, хоть большая часть претензий к водителю подтвердилась

- В 13:48 на КАД произошел дорожный конфликт, участником которого был автомобиль «Тойота». В 15:30 на Санкт-Петербургском шоссе он совершил ДТП, врезался в три машины. Пострадавших нет, нарушителя оформляют. Находится алкогольном опьянении. Угроз сотрудникам полиции не было. Информация про пистолет не подтверждается, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Главка.

Сейчас мужчина задержан, по факту происшествия ведется проверка.