Спасатели третьи сутки ищут двух молодых людей, спрыгнувших в бушующую реку с водозабора в Ленобласти

В Ленобласти ищут двух мужчин, спрыгнувших с водозабора в реку Тихвинку. Фото: СОЦСЕТИ

В Тихвинском районе Ленобласти спасатели уже третьи сутки ищут двух молодых людей, которые осмелились спрыгнуть в бушующую местную речку с водозабора. Скорее всего, экстремалы погибли, но поиски продолжаются. Очевидцы сняли на видео то, как приятели нырнули в воду с большими волнами и пеной.

- Они не вышли на берег. Народ, будьте, пожалуйста, аккуратнее и думайте своей головой. За последние недели такие случаи участились. Берегите себя и своих близких! – пишет автор страшного видео в сообществе «Подслушано Тихвин».

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, на место достаточно быстро вызвали спасателей МЧС и полицию. Возле бетонированной площадки, откуда парни спрыгнули в воду, обнаружили две бутылки из-под пенного напитка, а также одежду, смартфон, деньги и ключи.

- Личности пропавших установлены. По предварительной информации, это Георгий Захаров и Константин Мищук, они были малознакомы друг с другом. Реку Тихвинку обследовали, как и прилегающую территорию водозабора. Тел молодых людей пока не нашли, - сообщил «Комсомолке» источник.

Уголовное дело не возбуждали, но материалы проверки ушли в отдел розыска.

Смотреть видеосюжет Двое мужчин прыгнули в водозабор в Ленобласти и пропали без вести

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