Пропавшего 8-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

В Петербурге по всему городу разыскивают без вести пропавшего 8-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают без вести пропавшего 8-летнего мальчика Мишу. Родные потеряли его в воскресенье, 4 июля, и сообщили об этом в правоохранительные органы. Отозвались и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», составившие ориентировку на ребенка. Обстоятельства исчезновения по традиции не сообщаются. По словам поисковиков, мальчик может находиться в любом районе города.

- Приметы ребенка: рост 136 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-серую футболку, джинсовые шорты, синие носки, темно-зеленые босоножки, ярко-синюю кепку, - гласит ориентировка на мальчика.

Ориентировка на мальчика. Он был в яркой синей кепке. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вы где-либо видели ребенка, просьба срочно сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112. Сейчас несколько экипажей поисковиков собираются для патрулирования города.