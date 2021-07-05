«Он все труднее и труднее ходил»: Иван Краско рассказал о последних годах жизни режиссера Владимира Меньшова

Иван Краско высказался о смерти Владимира Меньшова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Россия скорбит из-за смерти народного артиста РСФСР, обладателя "Оскара", режиссера и сценариста Владимира Меньшова. Владимир Валентинович умер на 82 году жизни в Москве. Причиной смерти артиста стали последствия коронавируса. Свое мнение об утрате высказал народный артист России Иван Краско.

- Мы снимались с ним в фильме "Снегурочку вызывали?", там были оба актерами, - рассказал "КП-Петербург" Иван Каско. - А как режиссер, он большая величина в русском кинематографе. Что говорить-то? "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли". Шуму наделал много. Он мне показался человеком достойным и твердым. Позиции у нас были разные. Но мне он нравился, как художник и как человек. Я следил за тем, как он все труднее и труднее ходит, с ногами у него что-то такое было. А вообще у меня самое уважительное о нем мнение, адекватный человек был. То, что он сделал, это большая честь для русской культуры.

Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Краско и сам недавно переболел коронавирусом. Поэтому знает по себе - что это за зараза.

- Эта эпидемия – чума. Уносить лучших. Такое ощущение, что она направлена против умных и талантливых людей. Кошма какой-то! Все больше людей уходит из этого творческого мира. Я не понимаю, что происходит, - поделился Иван Краско.

Большим удивлением смерть Владимира Меньшова стала и для его коллеги Михаила Боярского.

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