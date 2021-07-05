Пять бонусов: Что подарят в Петербурге и Ленобласти за прививку от коронавируса

За прививку можно получить подарок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Темпы вакцинации в России ставят в последнее время сплошные рекорды. В большинстве случаев, людей не надо убеждать сделать прививку от ковида, но, тем не менее, в разных регионах страны участникам программы вакцинации предлагают всевозможные бонусы и призы.В Подмосковье, например, разыгрывают квартиру, в самой столице - автомобили, в Архангельске можно выиграть и то, и другое, жителям Новгородской области обещают машину дров, а екатеринбуржцев поощряют билетами в кино. Какие подарки ждут жителей Петербурга и Ленинградской области, выяснила «Комсомольская правда».

В ЦИРК БЕСПЛАТНО

Помните, когда последний раз бывали в цирке? Прививка от коронавируса - отличная возможность попасть бесплатно на представление. Такую акцию проводит Цирк на Фонтанке.

- Все, кто сделают первый компонент вакцины на площадке Цирка - получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI», - сообщает пресс-служба цирка.

Прививочный пункт разместят непосредственно в самом учреждении. Планируется, что он начнет работу уже сегодня, 6 июля. После прививки можно будет сразу забрать свой бесплатный билет в кассе цирка.

В ТЕАТР СО СКИДКОЙ

В апреле Театр комедии имени Акимова начал раздавать вакцинировавшимся петербуржцам и гостям города бонусные карты. С их помощью можно получить 10-процентную скидку на любой спектакль, а также один бесплатный билет ко дню рождения. Карта действует и у партнеров театра: например, со скидкой можно остановиться в отеле, поужинать в ресторане или сходить в океанариум.

Но главное - вакцина помогает сохранить здоровье. Фото: Артем КИЛЬКИН

БИЛЕТЫ НА ФУТБОЛ

Акция «ПриКолись» для жителей Ленинградской области придется по душе любителям спорта. Обладатели сертификата о вакцинации, имеющие постоянную или временную регистрацию в регионе, смогут бесплатно посещать домашние матчи футбольной команды «Ленинградец» в течение сезона 2021-2022.

В качестве альтернативы привитым жителям области перелагают купоны на скидку в несколько магазинов спорттоваров. Важно: выбрать один из двух бонусов можно только после прохождения всего курса из двух уколов.

АЙФОН ЗА УКОЛ

Привиться и получить ценный приз можно в Пушкинском районе Санкт-Петербурга:30-тысячной жительнице, поставившей вакцину, уже вручили айфон последней модели. Еще два «яблочных» смартфона по-прежнему ждут своих обладателей. Их подарят 35- и 40-тысячным жителям, которые придут на процедуру. Как уточняютв Смольном, мотивационный подарок вручают уже после первого укола.

КАРШЕРИНГ СО СКИДКОЙ

Хорошая новость для петербургских автомобилистов: один популярный в регионе сервис каршеринга предлагает вакцинировашимся клиентам поездку с 50-процентной скидкой. В компании сообщают, что рассчитывать на бонус смогут даже те, кто прошел курс частично. Акция продлится до 15 сентября, а воспользоваться скидкой можно не только в Петербурге, но и в других городах, где представлен сервис.

КСТАТИ

Привитые петербуржцы и жители Ленобласти могут поучаствовать в акциях, которые распространяются на всех граждан нашей страны. Например, «Аэрофлот» дарит вакцинировавшимся пассажирам бонусные мили. Аналогичные скидки для привитых россиян обсуждают и в РЖД.

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