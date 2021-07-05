«Они как с цепи сорвались»: Максим Покровский - об угрозах со стороны Димы Билана и Яны Рудковской

Яблоком раздора стал концерт группы «Ногу свело!», который не состоялся 2 июля во время фестиваля Roof Place в Санкт-Петербурге. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Конфликт между Максимом Покровским и Димой Биланом продолжает набирать обороты. Теперь лидер «Ногу свело» обвиняет оппонента в угрозах и оскорблениях. По словам музыканта, он попытался зарыть топор войны, но другая сторона не приняла его мирный жест.

- Через несколько часов после моего первого поста мне позвонил директор Билана Дмитрий Бушуев. Разговор был конструктивный и позитивный. Тогда мы приняли решение конфликт не усугублять. В следующем посте я написал об этом. В этот же день со мной начинает контактировать по телефону сам Дима Билан. Жестить и вести себя неуважительно он начал сразу, - утверждает Покровский на своей странице в Instagram.

Диму Билана и его продюсера Яну Рудковскую возмутила песня, которую Покровский исполнил на очередном видео. Он пропел строчку «Я понял твой план, Дима Билан» и после этого фронтмену группы «Ногу свело», как он утверждает, начали поступать угрозы и оскорбления.

- Они, как с цепи сорвались. Мне с того же номера валятся сообщения от Яны Рудковской в виде материных оскорблений. Дальше это переходит в агрессию и угрозы. Моя семья и я устали от этого, - признался артист.

Напомним, яблоком раздора стал концерт группы «Ногу свело», который должен был пройти 2 июля во время фестиваля Roof Fest в Санкт-Петербурге, но не состоялся. А причиной отмены стало выступление «ночного хулигана» на той же площадке, но днем раньше. Фанатки артиста не смогли сдержать себя в руках, побросали маски и устроили столпотворение у сцены.

О том, что концерт отменен, группа «Ногу свело» узнала уже в городе на Неве, за несколько часов до выступления. Покровский в бешенстве записал видео, где обвинил во всем Диму Билана.

Сам Билан уверен, что Покровский лишь пиарится на его честном имени.