«Турнир войдет в историю!»: Итоги Евро-2020 подвели в Петербурге

Евро-2020 прошел в непростых условиях, но прошел хорошо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Миссия выполнена: Петербург провел последний на своей площадке матч Евро-2020: 2 июля сборная Испании в четвертьфинале обыграла команду Швейцарии. Стадион на Крестовском острове за время Чемпионата Европы посетили более 132 тысяч болельщиков. Самым популярным стал матч России и Бельгии, который собрал 26 264 зрителя. По количеству проведенных игр - а их было семь - Северная столица заняла второе место среди всех городов-организаторов Евро-2020.

- Это был непростой турнир. Он войдет в историю благодаря вызовам, которые ему сопутствовали, - заявил глава петербургского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

ТРИ ФАН-ЗОНЫ КАК АНТИКОВИДНАЯ МЕРА

Специально для чемпионата в этом году сделали не одну, а сразу три фан-зоны- на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта «Юбилейный».

-Три фан-зоны - это антиковидная мера. Иногда слышим заявления, что фан-зоны не были заполнены на сто процентов. Но для этого мы и сделали их три, чтобы везде болельщики соблюдали социальную дистанцию, - говорит Сорокин. - Фан-зона на Дворцовой стала самой яркой, потому что это сердце культурной столицы: там проходит множество значимых мероприятий. Место было согласовано с руководством города.

Для болельщиков организовали три фан-зоны, но заполнены они были только во время матчей сборной России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА СТАДИОНЕ ЗАРАЗИТЬСЯ СЛОЖНО

А вот то, что около 400 финских болельщиков заболели коронавирусом (по данным финского же Минздрава) после возвращения из Петербурга, организаторов удивляет.

- Претензий мы никаких не слышали. Но когда люди путешествуют, у них всегда больше шансов заразиться любой инфекцией. Любой выход из дома, а особенно использование разных видов транспорта,- это риск, - считает Алексей Сорокин.

Однако, по его мнению, подцепить коронавирус на стадионе было достаточно сложно.

- Специалисты из многих стран пришли к единому выводу после исследования сотен матчей: на стадионе заразиться очень сложно. Стадион не может быть крупным фактором в случае заражения. Футбол здесь винить нельзя, - объясняет Сорокин.

Напомним, что сборная Финляндии провела в Петербурге два матча: с Россией и Бельгией, а Северную столицу посетило около 4,5 тысяч финских болельщиков.

Суровые времена требуют суровых мер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ВОЛОНТЕРЫ ОТ 18 ДО 75

Во время чемпионата Европы в Петербурге работало 1200 волонтеров в возрасте от 18 до 75 лет, в том числе 270 иногородних. Помогая организовывать крупнейшее футбольное событие года, они проработали в сумме 54 тысячи смен.

- Некоторые волонтеры выбыли из-за коронавируса. Но тяжелых случаев нет, все бессимптомные, - уточнил Алексей Сорокин.

Гендиректор оргкомитета отметил, что, несмотря на сложности и пандемию, все прошло в хорошей атмосфере гостеприимства. По его словам, сегодня, когда из-за коронавируса есть большие трудности с путешествиями, был сделан максимум для того, чтобы турнир состоялся.

- Завершаем с хорошим настроением и с оптимизмом смотрим в будущее, на организацию финала Лиги чемпионов-2022, - заявил Сорокин.

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