«Турнир войдет в историю!»: Итоги Евро-2020 подвели в Петербурге

Евро-2020 прошел в непростых условиях, но прошел хорошо.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Миссия выполнена: Петербург провел последний на своей площадке матч Евро-2020: 2 июля сборная Испании в четвертьфинале обыграла команду Швейцарии. Стадион на Крестовском острове за время Чемпионата Европы посетили более 132 тысяч болельщиков. Самым популярным стал матч России и Бельгии, который собрал 26 264 зрителя. По количеству проведенных игр - а их было семь - Северная столица заняла второе место среди всех городов-организаторов Евро-2020.
- Это был непростой турнир. Он войдет в историю благодаря вызовам, которые ему сопутствовали, - заявил глава петербургского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.
ТРИ ФАН-ЗОНЫ КАК АНТИКОВИДНАЯ МЕРА
Специально для чемпионата в этом году сделали не одну, а сразу три фан-зоны- на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта «Юбилейный».
-Три фан-зоны - это антиковидная мера. Иногда слышим заявления, что фан-зоны не были заполнены на сто процентов. Но для этого мы и сделали их три, чтобы везде болельщики соблюдали социальную дистанцию, - говорит Сорокин. - Фан-зона на Дворцовой стала самой яркой, потому что это сердце культурной столицы: там проходит множество значимых мероприятий. Место было согласовано с руководством города.
Для болельщиков организовали три фан-зоны, но заполнены они были только во время матчей сборной России.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
НА СТАДИОНЕ ЗАРАЗИТЬСЯ СЛОЖНО
А вот то, что около 400 финских болельщиков заболели коронавирусом (по данным финского же Минздрава) после возвращения из Петербурга, организаторов удивляет.
- Претензий мы никаких не слышали. Но когда люди путешествуют, у них всегда больше шансов заразиться любой инфекцией. Любой выход из дома, а особенно использование разных видов транспорта,- это риск, - считает Алексей Сорокин.
Однако, по его мнению, подцепить коронавирус на стадионе было достаточно сложно.
- Специалисты из многих стран пришли к единому выводу после исследования сотен матчей: на стадионе заразиться очень сложно. Стадион не может быть крупным фактором в случае заражения. Футбол здесь винить нельзя, - объясняет Сорокин.
Напомним, что сборная Финляндии провела в Петербурге два матча: с Россией и Бельгией, а Северную столицу посетило около 4,5 тысяч финских болельщиков.
Суровые времена требуют суровых мер.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
ВОЛОНТЕРЫ ОТ 18 ДО 75
Во время чемпионата Европы в Петербурге работало 1200 волонтеров в возрасте от 18 до 75 лет, в том числе 270 иногородних. Помогая организовывать крупнейшее футбольное событие года, они проработали в сумме 54 тысячи смен.
- Некоторые волонтеры выбыли из-за коронавируса. Но тяжелых случаев нет, все бессимптомные, - уточнил Алексей Сорокин.
Гендиректор оргкомитета отметил, что, несмотря на сложности и пандемию, все прошло в хорошей атмосфере гостеприимства. По его словам, сегодня, когда из-за коронавируса есть большие трудности с путешествиями, был сделан максимум для того, чтобы турнир состоялся.
- Завершаем с хорошим настроением и с оптимизмом смотрим в будущее, на организацию финала Лиги чемпионов-2022, - заявил Сорокин.
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