От 2 500 до 5 000 рублей за процедуру: Как частные клиники обходят запрет на платную вакцинацию от коронавируса в Петербурге

Вакцинация от коронавируса в Петербурге набирает темпы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Частные клиники Петербурга предлагают клиентам вакцинироваться от коронавируса… за деньги. Услуга пользуется огромной популярностью: где-то приемы уже расписаны на две недели вперед, где-то и вовсе можно встать только в лист ожидания на запись. Почему так делать запрещено законом, и как быть, если вы уже попались на удочку ушлых дельцов – рассказывает «Комсомольская правда».

БЕСПЛАТНО, НО ЗА ДЕНЬГИ

Вакцинация от COVID-19 в Северной столице на фоне тревожных новостей из Москвы и постоянного утяжеления ситуации «на месте» в последнее время стала дико востребованной. По числу прошедших процедуру город чуть ли не каждый день бьет рекорды, а в поликлиниках и торговых центрах регулярно выстраиваются длинные очереди. На фоне всего этого народ все чаще обращается в частные клиники – пусть за деньги, но так быстрее и будто бы проще.

Зачастую, люди идут в платные клиники, потому что не хотят подолгу стоять в очередях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как удалось выяснить «Комсомолке», в Петербурге за деньги вакцинируют по меньшей мере в пяти медицинских учреждениях, причем в четырех случаях речь идет о крупных сетевых клиниках, представленных сразу в нескольких районах. Цены варьируются от 2 500 до 5 000 рублей, причем нередко речь идет о двойной оплате – отдельно за первый, отдельно за второй компонент. При этом вакцинация от COVID-19, напомним, в России бесплатная – это не раз подчеркивали как в Смольном, так и в правительстве страны. Что происходит?

УКОЛ И ТЕСТ В НАГРУЗКУ

В одной из клиник, куда мы обратились под видом клиентов, нам пояснили: сама по себе прививка на самом деле бесплатная – это неизменно также отдельно прописывается на сайте и проговаривается с оператором. Но…

- Надо будет заплатить за прием терапевта, - уточнила милая девушка-регистратор на другом конце провода. – Это тоже обязательная процедура – терапевт посмотрит и решит, можно вам вакцинироваться или нет.

- А что входит в прием? – уточнили мы. Девушка с готовностью перечислила: измерение сатурации (уровень кислорода в крови), давления, осмотр горла, прослушивание легких и сбор анамнеза – то есть, врач спросит вас, чем вы болели и не имеете ли аллергии, а потом внесет эти данные в специальную табличку. Другими словами, процедуры все те же, что и в поликлинике и в торговом центре – только не за просто так, а за денежку.

В некоторых клиниках можно только встать в лист ожидания на запись. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где-то идут дальше и «добивают» список процедур экспресс-тестом на антитела или ПЦР-тестом на сам коронавирус. Можно ли от них отказаться, нам на записи пояснить затруднились.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в городской комитет по здравоохранению. Там ответили однозначно: что за прививку, что за осмотр терапевта деньги брать нельзя.

- Вся процедура вакцинации регламентирована федеральным министерством здравоохранения, - уточнили в ведомстве. – И осмотр терапевта является неотъемлемой ее частью, потому что именно терапевт на основе осмотра и анамнеза определяет, дать ли человеку допуск на прививку или нет. Между частными клиниками и минздравом (или, как в нашем случае, комздравом) заключено соглашение, в соответствии с которым все услуги по вакцинации должны предоставляться комплексно и бесплатно. В случае, если клиника это соглашение нарушает, право проводить вакцинацию населения у нее может быть отозвано через суд.

На данный момент количество петербуржцев, привитых от коронавируса, приблизилось к 1 000 000 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Постановили: платной вакцинации от коронавируса (в любой форме и виде) в России в целом и Петербурге в частности нет и быть не может. А как быть, если человек уже все сделал, а потом понял, что попал в ловушку и теперь хочет вернуть свои деньги обратно? Отвечает Алексей Старченко, медицинский юрист, бывший Член лиги защитников прав пациентов:

- Надо смотреть, включена ли медицинская организация, в которой вы прошли платный курс вакцинации, в систему ОМС. Если не включена, то можно обратиться с жалобой в Росздравнадзор, там проведут внеплановую проверку по факту обоснованности оказания платных медицинских услуг и выдадут клинике предписание. Если включена, то пожаловаться нужно в страховую компанию – она оштрафует клинику и, опять же, вышлет ей предписание вернуть деньги.