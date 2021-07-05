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Общество5 июля 2021 18:49

Петербургским вузам рекомендовали начать учебный год в смешанном формате

Предполагается, что к очным занятиям допустят студентов, которые уже переболели ковидом, либо привились, либо имеют медицинский отвод от вакцинации
Анна КРЮЧКОВА
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Смогут ли студенты сесть за парты, зависит от эпидемиологической ситуации

Смогут ли студенты сесть за парты, зависит от эпидемиологической ситуации

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Совет ректоров вузов Петербурга и Ленобласти рекомендовал университетам начать учебный год в смешанном формате.

- Мы решили рекомендовать вузам принять участие в смешанной форме обучения с 1 сентября и допускать к очному обучению при наличии вакцинации, документов о наличии антител или противопоказаниях к вакцинации, - сказал председатель совета Алексей Демидов.

Руководители вузов рекомендацию услышали, но принимать решение без вердикта Роспотребнадзора не торопятся. Директор медико-оздоровительного центра РГПУ имени Герцена Елена Ивазова рассказала «Комсомолке», что сейчас все студенты учатся дистанционно (в некоторых вузах сейчас идет сессия и различные курсы, - прим. Ред.), а двери университета для них откроют, только если придет соответствующее постановление.

- Вопрос о переходе и допуске студентов на офлайн-занятия в данный момент находится в компетенции Роспотребнадзора и напрямую связан с общей эпидемиологической обстановкой в регионе, - объяснила Елена Ивазова.

У привитых студентов шансов на очные занятия больше

У привитых студентов шансов на очные занятия больше

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аналогичной позиции придерживаются Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Петербургский государственный университет путей сообщения.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого занятия тоже проходят в режиме онлайн. Но так как подготовка инженеров требует обязательных очных практических занятий, семинаров и обсуждения итогов научно-исследовательской работы, отмашки о переходе на офлайн в вузе ждут с нетерпением. Руководитель административного аппарата ректора Политеха Владимир Глухов пояснил: если выйдет постановление главного санитарного врача по Петербургу, то университет поддержит рекомендацию совета ректоров.

- Этот документ будет определяющим для всех вузов города с точки зрения технологии обучения и управления доступом в кампус. Мы готовы к любому варианту развития событий. Для предотвращения распространения COVID-19 среди студентов и сотрудников, в университете работает прививочный центр, - сообщил Владимир Глухов.

ВОПРОС - РЕБРОМ

В общежития пустят только привитых?

Пока что вузы не могут дать на этот вопрос однозначный ответ и также ждут рекомендаций Роспотребнадзора. Однако в общежития Политеха смогут поселиться студенты, имеющие прививки и ПЦР-тест. Скорее всего, выделят отдельные зоны для тех, кто не привился или имеет противопоказания к вакцинации.

- Такое решение мы приняли совместно с активом студентов для того, чтобы защитить от контакта с возможными носителями инфекции основной контингент кампуса. Сейчас мы прорабатываем такой вариант действий, - резюмировал Владимир Глухов.

Образование: Вузы