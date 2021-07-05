До +33 градусов: Аномальная жара возвращается в Петербург

Аномальная жара возвращается в Петербург со среды, 7 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северную столицу возвращается аномальная жара. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербург» (92,0 FM) главный синоптик города Александр Колесов.

- 5 июля температура воздуха подошла к +30, - уточнил он. – Во вторник, 6 июля, также таких показателей мы, я думаю, достигнем. А уже в среду, 7 числа, у нас окончательно установится период аномальной жары, который в этот раз будет довольно длительным. Всему виной очередной антициклон – сейчас ветер с восточного опять повернет на южный, и снова будет жарко.

После периода зноя в город могут прийти дожди и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По предварительным прогнозам зной будет палить Петербург до 12 июля. Среднесуточные температуры в этот период ожидаются на 7-10 градусов выше нормы – в какие-то дни (пока не до конца понятно, в какие) воздух прогреется до +33. Есть вероятность того, что погода побьет по меньшей мере два температурных рекорда – 7 и 11 июля.

- Скорее всего к нам придут также ливни и грады, но не скоро – к середине месяца, - уточняет Александр Колесов. – Но надо понимать, что этот прогноз не точный, потому что как поведет себя погода в ближайшие две-три недели, пока не известно – это нужно будет смотреть чуть позже.

Напомним: Санкт-Петербург изнывал от аномального зноя совсем недавно – буквально в конце июня. Дневная жара побила сразу несколько рекордов и даже поломала метро.

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