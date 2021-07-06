В Петербурге «Новых людей» в Госдуму поведет один из основателей партии

В партии определились и с двумя представителями общефедерального списка «Новых людей».Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Региональную группу «Новых людей» в Петербурге возглавит сооснователь партии Александр Даванков. Его кандидатуру в качестве лидера петербургского списка утвердили на третьем съезде партии в Москве. Вместе с ним на выборы пойдет команда молодых профессионалов из разных сфер – медицины, строительства, экологии, спорта, благотворительной деятельности. По словам Даванкова, именно от петербуржцев в партию поступают наиболее интересные идеи. «Огромному количеству людей раньше не к кому было идти со своими инициативами и проектами. Теперь есть «Новые люди» – партия конструктивных перемен.

Заместитель председателя партии "Новые люди" Александр Даванков.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В Петербурге мы собрали сильную команду специалистов по экологии, строительству, спорту, медицине, и у каждого из них есть предложения по развитию города», - говорит Даванков. Вторую строчку регионального списка занимает руководитель регионального отделения партии Ксения Горячева, третий - председатель благотворительного фонда «С любовью в сердце» Павел Любимов. Всего в территориальном списке по Петербургу семь человек. «Я врач, анестезиолог-реаниматолог, и привыкла, что любые слова должны быть подкреплены действием. Даже в медицине есть много вещей, которые уже сейчас нужно менять. После работы в «красной зоне» во время пандемии я решила, что настало время самой заниматься политикой и становиться инициатором этих перемен», - объясняет причины своего участия в выборах Дарья Садовская, кандидат от «Новых людей» в округе №216 (Центральный). По мнению Садовской, парламент полный «Новых людей» сможет провести реформы, необходимые населению России.

Кандидатам из тройки списка и в округах всего от 25 до 48 лет, это действительно молодые и энергичные профессионалы. Кроме Садовской «Новых людей» в одномандатных округах Петербурга представят секретарь регионального отделения Ксения Горячева (№211, Восточный), эколог Павел Брагин (№ 212, Западный), предприниматель Илья Лещев (№ 213, Северный), председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов (№ 214, Северо-Восточный), президент ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин (№215, Северо-Западный), футбольный PR-агент Игорь Шумилин (№217, Юго-Восточный) и директор благотворительного фонда «Добродушие» Екатерина Машкова (№ 218, Южный).

В партии определились и с двумя представителями общефедерального списка «Новых людей». Это основатель партии Алексей Нечаев, а также бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. «Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей и дворцов. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», - отметила Авксентьева, которая еще будучи мэром пересадила всех чиновников с дорогих служебных авто на обычное такси.

Команда кандидатов от Петербурга состоит из профессионалов из разных сфер.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Ранее «Новые люди» также выдвинули своих кандидатов в Законодательное собрание Петербурга. Лидером списка стал бизнесмен Дмитрий Павлов, следом за которым расположились бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Также кандидаты от «Новых людей» будут представлены в большинстве одномандатных округов Петербурга. Политологи уверены , что «Новые люди» имеют высокие шансы пройти как в Госдуму, так и в городской парламент. Это связано с тем, что в российском обществе у широкого круга людей созрел запрос как на обновление власти и реальные перемены.