ЗакС предложил отменить штрафы за разжигание огня на специальных площадках для мангалов в Петербурге

Петербуржцев не будут штрафовать за шашлыки в специально отведенных местах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Санкт-Петербурга предложили не штрафовать за использование мангалов в парках, но только в специально оборудованных для этого местах. Депутат Законодательного собрания Алексей Макаров во вторник, 6 июля 2021 года, отметил, что такие площадки есть далеко не во всех районах Северной столицы, поэтому их количество необходимо увеличить. Сейчас же за разжигание огня и использование мангала в парках города предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

- Несмотря на существующий запрет, мы видим, что в хорошую погоду некоторые граждане все же устанавливают мангалы и жарят шашлыки в городских парках. По-человечески их можно понять, потому что не у всех есть дачи, и поэтому одними штрафами существующую проблему не решить, – отметил автор проекта закона депутат Алексей Макаров.

Сейчас в Петербурге оборудовано 42 специальных площадки, где можно безопасно разжечь огонь и пожарить шашлыки. Но в основном они находятся в Кронштадском и Курортном районах города. Поэтому парламентарий предложил создать дополнительные зоны в других районах.

- Это позволит петербуржцам, которые планируют пожарить шашлык, сделать это совершенно законно и с соблюдением противопожарных требований, будет стимулировать не совершать административные правонарушения, - подчеркнул депутат.