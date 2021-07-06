Станция метро «Зенит» будет работать в обычном режиме до распоряжения Смольного

Как будет работать станция метро "Зенит" после Евро-2020, определит Комитет по транспорту. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Зенит» продолжает работать вопреки заявлениям о закрытии с 3 июля. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе метрополитена. По словам представителей подземки, пока решение о режиме работы станции окончательно не принято. Последнее слово - за Смольным.

- Станция «Зенит» доступна для пассажиров. Единственное, что открыт только южный вестибюль а северный вход - закрыт. На данный момент никаких документов от Комитета по транспорту по закрытию станции нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе метрополитена.

Сколько именно «Зенит» будет открыта, зависит от решения Смольного.

- Понятно, что загрузка там небольшая. Ни офисов, ни жилых кварталов рядом нет. Люди приезжают только погулять или на игры. Мы смотрели на пассажиропоток. В дни матчей (Евро-2020 и «Зенита» - Прим.ред.) он был в 4-5 раз больше обычного. Но определять режим работы должен Комитет по транспорту, пока писем от него мы не получали, - подчеркнули в подземке.

В метро также отметили, что не проводят никаких опросов в соцсетях с целью определить оптимальный для петербуржцев вариант работы станции «Зенит», если что-то где-то есть, то эта частная инициатива и не имеет отношения к метрополитену.

Напомним, что станция «Новокрестовская» была открыта вместе с «Беговой» к чемпионату мира 2018 года. Во время пандемии весной 2020 года «Новокрестовская» была закрыта для пассажиров. Одновременно здесь начались гарантийные работы по устранению недоделок. Летом 2020-го станцию переименовали в «Зенит», был представлен новый дизайн вестибюля, однако для пассажиров она так и оставалась закрытой.

В новом виде ее представили 2 мая, но в тестовом режиме и на один день. А с 10 июня, за день до старта Евро-2020, «Зенит» вновь распахнула двери.