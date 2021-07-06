Партия «Новые люди» намерена создать фракцию в новом составе Заксобрания Ленинградской области

Алексей Нечаев уверен, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Региональное отделение партии «Новые люди» в Ленинградской области намерено набрать не менее 8% голосов на предстоящих выборах, и создать в Законодательном Собрании собственную фракцию. Об этом по итогам состоявшегося в Москве партийного съезда заявил сторонник партии и кандидат в Заксобрание Ленобласти Станислав Корякин.

На том же съезде в Москве был определен список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. В общефедеральной части списка два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 человек. Кроме того, партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

- Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы провели очень мощные кампании и в четырех регионах прошли в заксобрания, - напомнил он.

Нечаев подчеркнул, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах.

Рассчитывают пройти в региональный парламент «Новые люди» и в Ленинградской области. По словам сторонника партии в регионе Станислава Корякина, новая политическая сила может рассчитывать примерно на 8% голосов избирателей. По партийным спискам в Законодательное собрание Ленобласти может пройти, как минимум, два кандидата, еще двое – по одномандантным округам. Это позволит партии сформировать собственную фракцию в Заксобрании.

Станислав Корякин: на выборах в Заксобрание Ленобласти «Новые люди» наберут не менее 8% голосов.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Наш главный противник – это разочарование людей в выборах, и вообще в политической системе нашей страны. Люди устали, что все решается без них. Что нет никаких новых идей. Что все решения и инициативы принимаются по шаблонам, без учета мнения простого человека. И поэтому нам нужны новые конструкции, новые, свежие мысли. Во главе угла любой политики должен стоять человек. Ведь люди важнее всего, - уверен Станислав Корякин.

Кандидат в депутаты Алексей Шуршиков считает, что нынешняя власть не особенно успешно справляется с возникающими проблемами, типичным примером чего он считает ситуацию с коронавирусом. Между тем, с помощью новых технологий многое можно сделать.

«Есть возможность вернуть людям нормальное, живое общение, но этим вопросом надо заниматься», — считает Алексей Шуршиков. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Есть возможность вернуть людям нормальное, живое общение. Для этого мы должны предпринять ряд очевидных мер – повсюду установить санитайзеры, раздельные системы фильтрации воздуха, системы ионизирующего излучения. Обеспечить электронный контроль доступа на массовые мероприятия, когда электронные пропуска и бейджи активируются непосредственно перед входом, после сдачи экспресс-теста на заболевание. Всем эти просто надо заниматься, но власти, видимо, некогда, - отмечает Алексей Шуршиков.