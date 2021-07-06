Дарили билеты, стояли очереди: В цирке на Фонтанке открылся пункт вакцинации от коронавируса

Новый пункт вакцинации открылся в цирке на Фонтанке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один пункт вакцинации, да какой, открылся в Петербурге. Утром 6 июля очередь из желающих привиться выстроилась у цирка на Фонтанке, где теперь также можно защититься от коронавируса. Приятным бонусом к этому будет бесплатный билет на шоу.

- Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк присоединился к Всероссийской программе вакцинации населения от COVID-19! Все, кто сделают первый компонент вакцины на площадке Цирка - получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI», - сообщает пресс-служба цирка.

И предложение нашло отклик у горожан. Еще до открытия здесь собралось несколько десятков человек, в том числе молодежь и пожилые петербуржцы.

- Люди идут активно, народа действительно много, - сообщает фотокорреспондент «КП-Петербург».

Сделать прививку и получить бесплатные билеты пришли десятки горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что пункт вакцинации в цирке на Фонтанке не постоянный, а выездной. Он работает лишь с 12:00 до 14:00. Первые дни работы - 6 и 7 июля. О дальнейшем графике можно узнать по телефону 8 (812) 570-53-90.

Чтобы сделать прививку с собой надо принести только паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также, как отмечают в цирке, – хорошее настроение. Заранее записываться на прием не требуется. А вот бесплатные билеты на шоу здесь обещают дарить вплоть до сентября.

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Получить можно от билета в цирк до смартфона (подробности)