Много физиков, мало лириков: Больше 500 петербургских выпускников взяли по «сотке» на ЕГЭ

Больше 500 выпускников в Петербурге получили по сто баллов за ЕГЭ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге подводят итоги экзаменов, которые сдавали вчерашние школьники. И тут за юное поколение можно порадоваться: в очередной раз выпускники Северной столицы показали высокие результаты. В городе не просто не обошлось без «соток» за ЕГЭ, но и без настоящих вундеркиндов! Так, сразу два петербургских выпускника получили по 300 баллов за три предмета. Полина Ефимова из лицея №470 Калининского района сдала на высший балл русский язык, химию и профильную математику. А Олег Хайкин из лицея №344 Невского района – физику, профильную математику и информатику.

– Петербургские выпускники идут на рекорд – как по количеству медалей, так и по баллам ЕГЭ. Петербург очень достойно представил результаты экзаменов на всероссийском уровне, – отметила на пресс-конференции председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская. – Средний балл ЕГЭ в нашем городе выше общероссийского практически по всем учебным предметам.

Тех ребят, у которых сто баллов хотя бы по одному предмету, – набралось больше 500. А вообще каждый четвертый результат в городе – высокобалльный, то есть выше 80 «очков». Особенно хорошо по сравнению с другими регионами ребята справились с химией, физикой и математикой.

– Единственный предмет, который нас тревожит, и результаты по нему немного ниже, чем в прошлом году, – это литература. Будем анализировать причины. Как мы видим, выпускники 2021 года оказались больше физиками, а не лириками, но это не помешало показать отличные знания по русскому языку, – добавила Наталия Путиловская.

Лучше всего петербуржцы справились именно с самым массовым экзаменом – по русскому. Не ниже 80 баллов за него получили 40% выпускников, а 225 человек – взяли «сотку». А вот хуже всего далась биология: высокие баллы получили всего 5% ребят.

Конечно, высоких результатов выпускники не смогли бы добиться без талантливых учителей. Есть в этом году и рекордсмены среди педагогов. Так, учитель русского языка и литературы из 526-й гимназии Московского района Лариса Рыбкина выпустила 12 стобалльников. А сразу шестерых по химии – подготовила педагог из школы №77 Петроградского района Дина Федорова.

КСТАТИ

Были в этом году и «нулевые» результаты, когда ребята не получили ни одного балла. Таких работ по разным предметам было всего 50. Среди них и уже нашумевшая в Петербурге – с текстом песни вместо решения заданий. Один из выпускников исписал бланк на ЕГЭ по биологии цитатами из творений известного рэпера.

– «Нулевые» результаты получили те дети, которые либо решили вообще не сдавать экзамен, либо были сразу несерьезно настроены. Мы имеем такие истории, когда на бланках ребята писали и стихи, и тексты песен, и оставляли рисунки, – добавила глава Комитета по образованию.

В этом году на ЕГЭ в Петербурге также поймали и нарушителей. Четыре выпускника были удалены с экзаменов за пользование мобильниками и шпаргалками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Выпускники-медалисты – 2782 человека

Получили 100 баллов за ЕГЭ – всего 523 человека

Из них: по одному предмету – 453

По двум предметам – 32

По трем предметам – 2

Получили 80 и выше баллов – 23938 результатов (каждый четвертый результат)

Не добрали до «сотки» от 1 до 3 баллов – 1200 человек