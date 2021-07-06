Самый большой в Петербурге крытый скейт-парк откроется в августе. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Самый большой в Петербурге крытый скейт-парк, площадью 1800 кв.метров, откроется уже в августе 2021 года. Его строительством занимается Ассоциация экстремальных видов спорта при поддержке компании «Свеза». Сейчас готова стрит-секция для имитации уличного катания, а к концу августа оборудуют парк-зону для выполнения трюков на скейтбордах, самокатах и велосипедах BMX.

- Мы создаем в Петербурге самый крупный комплекс европейского уровня, который станет одним из лучших в России по качеству оборудования и оснащения, и будет способен принимать общероссийские и международные соревнования. Этот спортивный центр станет идеальным местом для всех желающих попробовать себя в экстремальных видах спорта, а также тренировочной площадкой для профессиональных райдеров, — комментирует Лев Головизнин, президент Ассоциации экстремальных видов спорта.

На базе парка будет работать школа STREET SPORT для детей от шести лет и молодежи. Групповые и индивидуальные тренировки будут проводить более десяти профессиональных тренеров. Специально для начинающих спортсменов построят поролоновую яму и резиновые фигуры для безопасного приземления и оттачивания навыков. На средства компании «Свеза» будет создана бесплатная секция для детей из малообеспеченных семей. Набор в такую группу пройдет уже в начале учебного года.

- Мы рады стать причастными к такому яркому молодежному проекту. Новая площадка станет не только самой безопасной и оборудованной, но и всесезонной, а значит дети и молодежь будут обеспечены активными занятиями на протяжении всего года, смогут укреплять свое здоровье и, возможно, готовиться стать олимпийскими чемпионами, так как с 2020 года в программу Летних Олимпийских игр включены такие виды спорта как скейтбординг и ВМХ фристайл, — отмечает Валентина Лихачева, директор по коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза», мирового лидера в производстве березовой фанеры.