«Человек сгорает за четыре-пять дней»: индийский штамм коронавируса вызвал скачок смертности в Петербурге

В Санкт-Петербурге резко выросла смертность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность в Петербурге резко пошла вверх. В минувший понедельник, 5 июля, «Петростат» опубликовал данные по избыточной летальности в Северной столице, и они, прямо скажем, тревожные. Всего с января по апрель этого года в городе умерло 27 027 человек — это на 30 % больше, чем за аналогичный период 2020-го. С чем связан такой скачок, выяснила «Комсомольская правда».

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ — СВОЯ «ВОЛНА»

Точной разбивки по причинам смерти в докладе «Петростата» нет — отмечается лишь, что за последние четыре месяца в городе более чем в два раза выросло количество внебольничных пневмоний. Однако у специалистов такая картина не вызывает сомнений: вот они, реальные последствия эпидемии COVID-19. А конкретно — прихода в нашу страну и наш город «индийского штамма», который также называют «вариантом дельта».

По словам врачей и ученых, во всем виноват индийский штамм коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

- К сожалению, именно избыточная смертность является наиболее показательным и наиболее реальным отражением ситуации с эпидемией коронавируса, - констатирует доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, соавтор клинических рекомендаций минздрава Всеволод Цинзерлинг. - Сказать со стопроцентной уверенностью, только ли она привела к такому всплеску летальных исходов, невозможно, потому что общая статистика, как правило, трудно поддается анализу, но скорее всего это именно так.

Согласен с мнением Всеволода Цинзерлинга и профессор, инфекционист, Заслуженный врач России Алексей Яковлев.

- Ответ на вопрос «почему выросла смертность» простой — смертность растет, когда люди умирают, - отмечает специалист. - А умирают они по нескольким причинам — и в том числе из-за того, что с приходом нового штамма сильно изменилась клиническая картина болезни. Об этом я могу судить даже по собственному врачебному опыту. Существенно выросло количество тяжелых форм, сам процесс ускорился многократно — зачастую, люди буквально сгорают всего за четыре-пять дней. Кроме того — это уже не раз подчеркивалось — болезнь очень сильно «помолодела». По сути, происходит то же самое, что происходило во времена пандемии испанского гриппа ровно сто лет назад — несколько тяжелых «волн», каждая из которых захватывает свою возрастную группу.

Путей спасения два: массовая вакцинация... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«МАСКА» ДЛЯ КОВИДА

Конечно, уточняет Алексей Яковлев, никуда не делись и «стандартные» причины смертности: в частности, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные (то есть, поражающие мозг и центральную нервную систему) заболевания. Но и на них — в целом на всей статистике летальных исходов — так или иначе лежит «печать» COVID-19.

- Дело в том, что в медицине существует понятие «масок», - объясняет ученый. - То есть, если человек перенес коронавирус, у него образовались тромбы, а потом один из этих тромбов оторвался, и человек умер, в причины смерти запишу «инфаркт». Хотя мы прекрасно понимаем, что без коронавируса не было бы никакого тромба. Сюда же можно добавить тех, кто недополучил эффективное плановое лечение из-за тяжелой ситуации в стационарах. Я уже неоднократно заявлял и могу заявить еще раз: всю избыточную смертность, которую регистрируют во время эпидемии, нужно записывать в последствия этой самой эпидемии. И никак иначе.

Что будет дальше — сказать на данный момент очень трудно.

- У нас сейчас остались только два выхода из ситуации — массовая вакцинация и строгое соблюдение «антиковидных» мер, - констатирует Алексей Яковлев. - Иначе заболеваемость — а вместе с ней и смертность — будут только расти.

...и соблюдение антиковидных норм и правил. И вот с этим в Петербурге большие проблемы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Согласно все тому же отчету «Петростата», естественная убыль населения Петербурга за январь-апрель 2021 году составила 7 326 человек. Однако на 99% она была компенсирована за счет приезжих из других городов, регионов и стран.

компенсирована за счет приезжих из других городов, регионов и стран.