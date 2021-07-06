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Общество6 июля 2021 18:33

«Существует два фактора»: Эксперт объяснил, почему болеют пневмонией те, кто прошел вакцинацию от коронавируса

За минувшую неделю в Петербурге выявили рекордное количество пневмоний за всю историю эпидемии
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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В Петербурге новый антирекорд - на этот раз по количеству пневмоний.

В Петербурге новый антирекорд - на этот раз по количеству пневмоний.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге новый антирекорд. На этот раз — по количеству пневмоний. Согласно отчету Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) с 24 июня по 7 июля в Северной столице выявили на компьютерной томографии 2 841 новый случай заболевания. Такого у нас не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии. «Комсомолка» рассказывает подробности.

Для начала определимся: все эти пневмонии вызваны COVID-19. Как отметил в разговоре с «КП-Петербург» заместитель главного врача по медицинской части МИБС Михаил Черкашин, «за полтора года даже сомневающиеся это осознали».

- На самом деле, какого-то взрывного увеличения количества пневмоний нет, - отмечает специалист. - Всё, как и в первую и вторую волны - растёт количество инфицированных и пропорционально растёт количество вирусных пневмоний.

По словам специалистов, число тяжелых случаев растет, но этот рост нельзя назвать взрывным.

По словам специалистов, число тяжелых случаев растет, но этот рост нельзя назвать взрывным.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сам характер заболеваний тоже, к счастью, не изменился — по крайней мере об этом говорят предварительные оценки ситуации. По словам Черкашина, новые штаммы, которые, по словам ученых, и привели к возникновению «третьей волны», отличаются прежде всего большей способностью заражать людей.

- В первую волну в среднем один инфицированный мог заразить двух человек, сейчас — семь-восемь, - констатирует Михаил Черкашин. - Вирус приспосабливается к человеку и тем мерам, которые мы предпринимаем для борьбы с ним, это естественная эволюция.

С другой стороны — заметно выросло количество более тяжелых форм заболевания. По данным МИБС, весной в сутки их вообще могло не быть. Сейчас каждый день центры компьютерной томографии выявляют в среднем от трех до пяти больных с поражением легких в 75 % и выше. Это, в общем-то, тоже стандартная ситуация — такое происходило и во время пика первой волны и во время пика второй — но менее тревожной она от этого не становится.

Новые штаммы стали более заразным - если раньше один инфицированный в день мог заражать по одному человеку, то теперь - сразу семь-восемь.

Новые штаммы стали более заразным - если раньше один инфицированный в день мог заражать по одному человеку, то теперь - сразу семь-восемь.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Из 3 406 пациентов, прошедших обследование в КТ центрах на прошлой неделе, у 925 легкие были «чистые», - уточняет Черкашин. - У большинства, а именно у 2 018 человек, выявлена легкая степень поражения легочной ткани менее 25%. От 25% до 50% легких было поражено у 378 пациентов, это средняя степень пневмонии. Значительное поражение легких — то, что кодируется как КТ-3 и КТ-4 - было выявлено у 79 и 5 человек соответственно. На госпитализацию, по совокупности результатов исследования и клинической картины, были направлены 17 пациентов за неделю.

Выявляют пневмонии в том числе и у тех, кто сделал прививку от коронавируса и даже успел пройти полный курс. Однако, как отмечает специалист, это вовсе не значит, что народу дают «плохие» или «некачественные» вакцины.

- Для понимания - количество вакцинированных полностью среди пациентов с COVID-19, прошедших через два наших амбулаторных КТ центра, ничтожно мало – около 1,6% с начала июля, - констатирует Михаил Черкашин. - Надо понимать две вещи. Во-первых, иммунитет образуется не ранее, чем через две недели после получения второй дозы вакцины, и вполне возможно, что тот, кто не соблюдает санитарно-гигиенические меры, успеет заразиться в этот период. Во-вторых, ни одна вакцина ни от одного заболевания не дает стопроцентную защиту от заражения. Все имеющиеся сегодня в мире вакцины от COVID-19 имеют эффективность на уровне 90-95%.

Единственным способом остановить эпидемию врачи называют масштабную вакцинацию.

Единственным способом остановить эпидемию врачи называют масштабную вакцинацию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с тем, по словам нашего собеседник, у привитых, как правило, болезнь протекает в легкой форме.

- Вакцина не защищает от заражения, - объясняет специалист. - Вакцина снижает риск заболеть с тяжёлыми симптомами, риск получить тяжёлую пневмонию и риск госпитализации. Именно поэтому прививаться крайне важно. На сегодняшний день стратегия массовой вакцинации - это, пожалуй, единственный реалистичный способ сохранить жизни множества людей и приблизиться к окончательной победе. В истории человечества есть масса примеров смертельных инфекций, которые были побеждены массовой вакцинацией. Другой вариант - всем переболеть, как это было, например, с «испанкой» в начале ХХ века. Но это очень плохой выход, потому что цена окажется очень высокой.

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