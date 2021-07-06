«Существует два фактора»: Эксперт объяснил, почему болеют пневмонией те, кто прошел вакцинацию от коронавируса

В Петербурге новый антирекорд - на этот раз по количеству пневмоний. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге новый антирекорд. На этот раз — по количеству пневмоний. Согласно отчету Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) с 24 июня по 7 июля в Северной столице выявили на компьютерной томографии 2 841 новый случай заболевания. Такого у нас не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии. «Комсомолка» рассказывает подробности.

Для начала определимся: все эти пневмонии вызваны COVID-19. Как отметил в разговоре с «КП-Петербург» заместитель главного врача по медицинской части МИБС Михаил Черкашин, «за полтора года даже сомневающиеся это осознали».

- На самом деле, какого-то взрывного увеличения количества пневмоний нет, - отмечает специалист. - Всё, как и в первую и вторую волны - растёт количество инфицированных и пропорционально растёт количество вирусных пневмоний.

По словам специалистов, число тяжелых случаев растет, но этот рост нельзя назвать взрывным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сам характер заболеваний тоже, к счастью, не изменился — по крайней мере об этом говорят предварительные оценки ситуации. По словам Черкашина, новые штаммы, которые, по словам ученых, и привели к возникновению «третьей волны», отличаются прежде всего большей способностью заражать людей.

- В первую волну в среднем один инфицированный мог заразить двух человек, сейчас — семь-восемь, - констатирует Михаил Черкашин. - Вирус приспосабливается к человеку и тем мерам, которые мы предпринимаем для борьбы с ним, это естественная эволюция.

С другой стороны — заметно выросло количество более тяжелых форм заболевания. По данным МИБС, весной в сутки их вообще могло не быть. Сейчас каждый день центры компьютерной томографии выявляют в среднем от трех до пяти больных с поражением легких в 75 % и выше. Это, в общем-то, тоже стандартная ситуация — такое происходило и во время пика первой волны и во время пика второй — но менее тревожной она от этого не становится.

Новые штаммы стали более заразным - если раньше один инфицированный в день мог заражать по одному человеку, то теперь - сразу семь-восемь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Из 3 406 пациентов, прошедших обследование в КТ центрах на прошлой неделе, у 925 легкие были «чистые», - уточняет Черкашин. - У большинства, а именно у 2 018 человек, выявлена легкая степень поражения легочной ткани менее 25%. От 25% до 50% легких было поражено у 378 пациентов, это средняя степень пневмонии. Значительное поражение легких — то, что кодируется как КТ-3 и КТ-4 - было выявлено у 79 и 5 человек соответственно. На госпитализацию, по совокупности результатов исследования и клинической картины, были направлены 17 пациентов за неделю.

Выявляют пневмонии в том числе и у тех, кто сделал прививку от коронавируса и даже успел пройти полный курс. Однако, как отмечает специалист, это вовсе не значит, что народу дают «плохие» или «некачественные» вакцины.

- Для понимания - количество вакцинированных полностью среди пациентов с COVID-19, прошедших через два наших амбулаторных КТ центра, ничтожно мало – около 1,6% с начала июля, - констатирует Михаил Черкашин. - Надо понимать две вещи. Во-первых, иммунитет образуется не ранее, чем через две недели после получения второй дозы вакцины, и вполне возможно, что тот, кто не соблюдает санитарно-гигиенические меры, успеет заразиться в этот период. Во-вторых, ни одна вакцина ни от одного заболевания не дает стопроцентную защиту от заражения. Все имеющиеся сегодня в мире вакцины от COVID-19 имеют эффективность на уровне 90-95%.

Единственным способом остановить эпидемию врачи называют масштабную вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с тем, по словам нашего собеседник, у привитых, как правило, болезнь протекает в легкой форме.

- Вакцина не защищает от заражения, - объясняет специалист. - Вакцина снижает риск заболеть с тяжёлыми симптомами, риск получить тяжёлую пневмонию и риск госпитализации. Именно поэтому прививаться крайне важно. На сегодняшний день стратегия массовой вакцинации - это, пожалуй, единственный реалистичный способ сохранить жизни множества людей и приблизиться к окончательной победе. В истории человечества есть масса примеров смертельных инфекций, которые были побеждены массовой вакцинацией. Другой вариант - всем переболеть, как это было, например, с «испанкой» в начале ХХ века. Но это очень плохой выход, потому что цена окажется очень высокой.