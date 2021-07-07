Комик-экскурсовод и сурдолог: Названы самые редкие вакансии в Петербурге

Названы самые редкие вакансии в Петербурге летом 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге работу по вкусу может найти каждый. За июнь 2021 года в Северной столице, по сравнению в маем, на 56 процентов выросло число вакансий в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако есть и такие места работы, которые можно назвать редкими или даже необычными. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад в среду, 7 июля 2021 года, сделали подборку подобных интересных петербургских вакансий за июнь.

- В один из городских пабов города требуется комик-экскурсовод. Специалист должен будет не только водить гостей по городу и рассказывать интересные вещи, но и хорошо шутить об этом. Работодатель предлагает зарплату после каждой экскурсии, - рассказал сервис.

Еще одна компания ищет барбека в ресторан. Эта вакансия предполагает помощь бармену, а также творческий подход к работе в виде составления коктейлей. Зарплата от 65 тысяч рублей. Также рестораны ищут катависта и сомелье. Зарпалат от 40 до 50 тысяч рублей. От соискателей ждут опыт работы с алкогольной продукцией, а законченная школа сомелье будет преимуществом.

Петербургские отели ищут швейцаров. Подойдет доброжелательный и улыбчивый кандидат, который должен будет помогать гостям с багажом и следить за прилегающей территорией к зданию. Зарплата в районе 30 тысяч рублей. Также есть и вакансия лифтера.

Одна из самых редких вакансий - сурдолог. Такой специалист требуется в центр слуха на зарплату от 70 тысяч рублей. Нужно будет вести прием пациентов и подбирать наиболее подходящие слуховые аппараты, аксессуары и сопутствующие товары.