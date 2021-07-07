Родители ушли на празднование: Под Смоленском в пожаре погибли лежачая пенсионерка и пятеро детей

Следователи возбудили два уголовных дела

В городе Починок Смоленской области у жителей траур. В крупном пожаре в частном доме на улице Свердлова погибли 88-летняя пенсионерка и пятеро детей: внуки и соседские ребятишки. Возгорание началось в 7 утра с пристройки - предварительно, в бане. А затем перекинулось на жилище. Огонь разгорелся мгновенно, охватив площадь 80 метров.

- В доме в момент пожара из взрослых находилась только лежачая пенсионерка. У нее гостили две ее внучки: четырехлетняя и шестилетняя девочки, - рассказывают очевидцы.

В гостях у них были соседские ребятишки - три девочки: от 7 до 11 лет. По предварительной информации, они не смогли выбраться из огня. От мощного пламени в доме обрушилась крыша. Официальное число жертв следователи пока не сообщают.

В доме погибли пятеро детей

Родители детей в этот момент, по рассказам местных, якобы после бани пошли праздновать День Ивана Купала. Эта версия сейчас проверяется следователями.

Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание в той самой бане. Сейчас в этом разбираются следователи и прокуратура.

- Возбуждено два уголовных дела: за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и по факту халатности, - говорят в СУ СКР Смоленской области. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК, проводится тщательный и детальный осмотр, по окончании которого будут назначены необходимые экспертизы.

Также следователи проверяют местные власти, которые "не обеспечили безопасность в доме, где проживают несовершеннолетние". Прокуратура также начала проверку.