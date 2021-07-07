Мощный пожар охватил 10 га леса в Ленинградской области

Место лесного пожара в Ленинградской области продолжают проливать водой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области произошел мощный пожар. За два дня в Ломоносовском районе возникло пять очагов возгорания, выгорели 10 гектара леса. Как рассказали, в пресс-службе МЧС по Ленинградской области в среду, 7 июля 2021 года, на место пожара прибыли специалисты трех пожарных частей: 20-й и 33-й из Санкт-Петербурга, а также 120-й из 47-го региона.

В администрации Лебяженского поселения уточнили, что возгорание началось в районе платформы 68-й километр еще в понедельник 5 июля. Кроме специалистов МЧС, к тушению также привлекли военных. Дополнительных мер для безопасности водить не планируют, так как на территории Ленобласти и так действует противопожарный режим.

По информации на утро 7 июля, огонь полностью потушен. Сейчас место, где горел лес продолжают проливать водой.

- С 11 июня на территории ЛО действует особый противопожарный режим, подразумевающий запрет посещения лесов гражданами, а также въезд на автомобиле за исключением производственной необходимости. В 90 процентах случаев, причиной пожаров становится человеческий фактор - не потушенные окурки, оставленные стекленные бутылки, которые действуют как линзы, - отметили в областном Комитете по природным ресурсам.

В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу пояснили, что особый противопожарный режим действует и в городе. Для того, чтобы не допустить масштабных возгораний, спасатели регулярно проводят передислоцированная и совещания, на которых в режиме реального времени обсуждают текущую ситуацию.

В ведомстве добавили, что в случае масштабных лесных пожаров в соседних субъектах, коллеги из Петербурга готовы прийти на помощь спасателям из регионов. Подкрепление из нашего города прибудет в любой региона СЗФО в течение четырех часов.

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