«Осталось жить неделю-две»: Бывшая жена Аршавина отказалась от операции ради детей

Алиса вынуждена закрывать свое лицо. Фото: соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина призналась, что состояние ее здоровья ухудшается со стремительной скоростью. Отметим, Алиса Казьмина страдает от аутоиммунного некроза. По словам женщины, у нее начали выпадать волосы и зубы, возникли проблемы с суставами, пришлось даже обратиться к нейрохирургу. Экс-супруга футболиста уверена, что жить ей осталось недолго.

- Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье, - рассказала Алиса Казьмина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Врачи предупредили Казьмину, что любые манипуляции могут обернуться для нее бедой. Нужны сильные специалисты.

Мать Аршавина хочет со второй попытки выселить бывшую невестку из ее дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ / Артем КИЛЬКИН

Кстати, Алиса накануне опубликовала трогательное письмо Есении, их общей дочери с Андреем Аршавиным. Мама пообещала девочке победить болезнь.

- Буду жить, пока ты нас всех любишь и радуешь, - написала Казьмина.

Раздел имущества между футболистом Андреем Аршавиным и его бывшей женой Алисой продолжается почти год. Не смотря на то, что супруги разошлись в 2019 году, скандалы начались в 2020. Экс-звезда «Зенита» пытается выселить Казьмину из коттеджа, который принадлежит его матери.

Позднее заявила Алиса Казьмина, что стресс стал причиной проблем со здоровьем. У нее провалился нос и поэтому она вынуждена носить маску.

Ранее Казьмина раскрыла тайну отношений Андрея Аршавина и Юлии Барановской. По ее словам, общий ребенок телеведущей и футболиста был нежеланным.

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