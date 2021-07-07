Бросили пятерых детей со слепой бабушкой: Родители погибших малышей под Смоленском отдыхали в бане рядом с горящим домом, но не спасли дочерей

Родители сейчас на допросе Фото: СОЦСЕТИ

В городе Починок под Смоленском продолжают разбираться в пожаре, который унес жизни пятерых детей и 87-летней пенсионерки. Возгорание началось ранним утром. В доме в этот момент находились пенсионерка, две ее правнучки: четыре месяца и шесть лет, а также еще три девочки: от 7, 9 и 12 лет. Спасти детей и прабабушку не удалось. Огонь разгорелся мгновенно, от сильного пламени в доме обрушилась крыша. "Комсомолка" поговорила с о второй бабушкой малышей и следователями, узнав детали этой трагедии.

СКАНДАЛИЛИ ИЗ-ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА

Родителями погибших детей оказались 29-летний шофер Дмитрий Задворочнов и его 24-летняя жена-повар Светлана. Супруги познакомились еще во время учебы в колледже. Однако история их любви не была такой гладкой. Как рассказала "КП" мать Светланы, мать Дмитрия не принимала первого ребенка и считала, что девочка не родная ее сыну.

Младшей девочки было всего четыре месяца Фото: СОЦСЕТИ

- У нас даже была передача на федеральном канале, вроде бы, у Малахова, - рассказала "КП" мать Светланы. - Она не верила, что это ее внучка. Проводилась ДНК-экспертиза. Но позже все в семье уладилось.

Вторая дочка в семье Задворочновых родилась четыре месяца назад. Тот самый сгоревший дом супруги купили на полученный семейный капитал и въехали в него совсем недавно. Жили с бабушкой Дмитрия. Пожилая женщина плохо себя чувствовала. Как говорят родственники, она совсем не ходила и была незрячей. Именно с ней и оставили детей родители.

Поначалу местные жители считали, что Светлана и Дмитрий выпивали в бане, а потом ушли гулять. Но как оказалось, оба были рядом с пожаром, но ничего не предприняли.

- Родители в момент трагедии были в бане на придомовой территории, - сообщили "КП" в СУ СКР по Смоленской области. - Почему они не спасли детей - их действия мы не комментируем. Устанавливаем.

Дом выгорел полностью Фото: СКР

БАБУШКА НЕ МОГЛА СПАСТИ ДЕТЕЙ

По рассказам соседей, пара выпивала в ту ночь.

- Родители были пьяные в бане, - рассказали "КП" продавцы местного магазина. - Пили они. Мы же спрашиваем у всех, что произошло. Это же ЧП для нас!

Сейчас телефоны обоих не отвечают. Родители на допросе. Как пояснила "КП" мать Светланы, ей тоже не удалось поговорить с дочерью.

- Я приехала туда утром после пожара, мою дочь в этот момент уводили полицейские, я не успела у нее спросить, как все произошло, - пояснила мать Светланы Ирина. - Пожар начался не в бане, как писали ранее, а в доме. Все дело в проводке. У них там как-то странно она была устроена. Провод с электричеством был кинут от бани в розетку в доме. Из-за этого, возможно, и произошло перенапряжение. Почему дети не спаслись, не знаю. Может, они все спали. Бабушка же у нас и вовсе лежачая и слепая, она ничего не видела.

Следователи возбудили два уголовных дела Фото: СКР

По словам бабушки детей, трое других погибших девочек - родственницы и подружки старшей внучки.

- О пожаре я узнала от соседки, она кричала: "дом горит, дети в нем остались", - вздыхает женщина. - Подробностей она никаких не рассказала. Сами выясняем.

Сейчас в СКР уже возбудили два уголовных дела.

- Следствие рассматривает различные версии причин пожара, в том числе электротехническую. Однако, однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время, - поделились в СУ СКР Смоленской области.

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