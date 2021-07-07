Петербуржцы выбирают смартфоны с функцией VoLTE. Фото: freepik.com.

Более 9 тысяч различных моделей телефонов и смартфонов насчитывается у петербургских абонентов МегаФона. 58% гаджетов поддерживают скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных BigData.

Порядка 75% устройств в регионе – с технологией VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии. Уже более 80% голосового трафика проходит в этом стандарте.

В ходе исследования было замечено, что обладательницы Apple в Северной столице говорят на 37% больше чем мужчины, а вот качают они по сравнению с мужчинами-любителями того же бренда почти на 18Гб в месяц меньше. Самыми молчаливыми были признаны женщины-приверженцы марки ZTE: они говорят в почти в два раза меньше чем остальные пользователи. Второе место после Apple, среди «качающих» мужчин, заняли обладатели Samsung, которые ежемесячно потребляют по 12 Гб интернет-трафика.

Топ-5 смартфонов, которыми пользуются петербуржцы:

1. Apple iPhone 7

2. Apple iPhone 11

3. Samsung Galaxy A51

4. Apple iPhone XR

5. Apple iPhone 6S

Тренд года – покупка смартфона с поддержкой следующего поколения связи 5G, которая еще не запущена в коммерческую эксплуатацию в России. Такими гаджетами уже обзавелись более 5,5 тысяч жителей на Неве, они смогут по максимум раскрыть потенциал своих гаджетов и попробовать новые сверхбыстрые скорости в роуминге. Чаще всего такие устройства покупают мужчины 35-40 года. В топ-3 смартфонов с поддержкой 5G вошли:

1. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

2. Samsung Galaxy S21 5G

3. Xiaomi Mi10 Light 5G

«В современных реалиях легко найти достойный смартфон для любых целей во всех ценовых сегментах, обратившись в интернет-магазин или зайдя в салон связи по дороге домой. А с помощью трейд-ин можно существенно удешевить для себя приобретение нового гаджета, можно сдать старое устройство и получить скидку до 10 000 рублей при покупке Samsung или Xiaomi», - рассказал директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Есть в Ленинградской области и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310. В регионе насчитываются свыше 4 тысяч владельцев таких телефонов. В список также попали SiemensS65, Samsungc100 и Ericsson T28s.