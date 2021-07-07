Суд Петербурга запретил аниме «Ад Данте» с эротическими сценами и мультсериал Happy tree friеnds

Суд Петербурга запретил "Счастливых лесных друзей. Фото: кадр из мультсериала Happy tree friеnds

Новые мультсериалы оказались запрещены к просмотру одним из районных судов Петербурга. В число забаненных попали аниме «Ад Данте», «Космос - территория смерти», мультфильмы «Легенды Смертельной битвы»: Месть Скорпиона (знаменитый Mortal Kombat), «Атака Титанов» и даже Happy tree friеnds - «Счастливые лесные друзья». С иском выступила прокуратура, посмотревшая мультики в интернете.

- Просмотром мультсериала «Счастливые лесные друзья» установлено, что он ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Сериал включает несколько сотен мультфильмов о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия: их давят, разрывают на части и прочее, - приводит доводы прокуратуры Объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России.

С милыми зверюшками периодически происходят неприятные вещи. Фото: кадр из мультсериала Happy tree friеnds

Также эксперты высказались и о других запрещенных к просмотру мультсериалах.

В аниме «Ад Данте: Анимированный эпос» негативным признано кровопролитие, демонстрация убитых воинов и порхающих над ними хищных птиц. Вредны для несовершеннолетнего зрителя обнаженные тела с гипертрофированными формами и эротические сцены.

«Космос: Территория смерти» изобилует сценами кровопролития, насильственной гибели людей, расчленения, применения оружия. Финал мультфильма к тому же «крайне пессимистичен» - все члены экипажа космического корабля гибнут, а его грозят захватить монстры.

В число запрещенных попало и аниме "Ад Данте". За жестокость. Фото: кадр из мультильма.

«Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир» вселяет бессилие и безнадегу такими кровавыми сценами, как голые титаны разрывают людей на части и пожирают детей.

А в Mortal Kombat - «Легенде Смертельной битвы» присутствуют сцены каннибализма, а также матерные слова и жаргонизмы.

Суд с доводами прокуратуры согласился и постановил запретить доступ к вредным мультикам на указанных сайтах.

Напомним, что два дня назад петербурский суд запретил аниме «Акира» о сверхчеловеке, спасающем Японию. Это - не первое и, судя по всему, далеко не последнее подобное дело в Северной столице.

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