Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга. Фото: личный архив.

Глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга. В своей программе он выступает за отмену депутатских зарплат. Регистрация кандидата прошла в ТИК № 22 по адресу Большой Сампсониевский проспект, дом 86, кабинет 107.

- Петербургская власть в первую очередь должна решать проблемы простых людей. Мне нравится, что петербургское отделение партии «Родина» определяет программу, собрав мнения горожан. Считаю такой вариант работы честным и демократичным. И первое, с чего я начну свою работу в качестве депутата – выступлю с инициативой об отмене депутатских зарплат. Эти средства должны идти на борьбу с мошенниками и коррупционерами. Деньги налогоплательщиков должны работать на них. Петербургу нужен петербургский парламент, занимающийся не своими делами, а представляющий интересы избирателей. Наш город должен стать эталоном справедливости и законности, - отметил Максим Шугалей

Кандидат гармонично вписался в число кандидатов от партии «Родина», будучи приверженцем тактики открытого диалога с горожанами о текущей ситуации в регионе. Единый день выборов, как в петербургский ЗакС, так и в Госдуму РФ, пройдет 19 сентября.