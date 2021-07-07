«Довели моего ребенка до слез»: Елена Ваенга разругалась с пассажиркой в бизнес-классе самолета Кипр-Петербург

Артистка стала участницей конфликта, когда летела домой из отпуска. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Ваенга разругалась с пассажиркой самолета, когда летела с Кипра в Санкт-Петербург. Скандал случился в бизнес-классе. Как заявила артистка в Instagram, ее обматерила пьяная пассажирка, а потом и вовсе набросилась на нее. Женщина якобы была недовольна творчеством Ваенги, а конкретно - исполнением хита «Курю».

- Два часа стоял мат. При этом смысла ее спича так и не поняла. Потом она начала уже кидаться на меня, плакал мой ребенок и спрашивал: «Мама, что ты ей сделала?» Но я приняла самое правильное в этой ситуации решение — я молчала, - сообщили певица.

Успокоить дебоширку не могли даже стюардессы. Елена Ваенга утверждает, что женщина была в стельку пьяной.

- Летать надо в эконом-классе, потому что в бизнесе бесконтрольно наливают, - добавила она.

К конфликту подключился и муж дебоширки. Он начал бросаться телефоном в других пассажиров. После приземления на борт самолета поднялись сотрудники полиции, семейная пара поссорилась и с ними. Пока разбирались, остальные пассажиры не могли выйти из самолета, когда тот приземлился.

В пресс-службе транспортного управления МВД по СЗФО подтвердили, что на рейс Ларнака- Санкт-Петербург вызывался наряд полиции. На борт действительно поднимались транспортные полицейские, чтобы успокоить пьяную парочку.

- Полицейскими установлено, что двое пассажиров бизнес-класса во время полета выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, на замечания не реагировали, - сообщает ведомство.

Скандалистами оказались 63-летний мужчина и его 49-летняя женщина. На них составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство и выписали штраф.

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