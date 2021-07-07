Дороже бананов: Почему цена морковь в Петербурге подскочила в три раза

Морковка по 100 рублей это - деликатес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В продуктовых магазинах Петербурга у прилавков с овощами удивление и ажиотаж. Покупатели не веря глазам разглядывают ценники на морковь и картофель, цена на которые прыгнула в несколько раз. Так. обычная морковка, растущая в любом огороде, стоит уже дороже заморских бананов. При этом многие горожане берут товар впрок: опасаются, что цена вырастет настолько, что овощи перекочуют в отдел деликатесов.

- В прошлом году летом морковь по акции стоила 20 рублей, а теперь дешевле 90 не найти. Боюсь, что скоро овощи вообще станут мне не по карману. Поэтому запасаюсь сейчас, - пожаловался корреспонденту «КП-Петербург» один из покупателей.

По данным Петростата, в июне прошлого года средняя цена на морковь в городе была чуть более 41 рубля. На небольшом стихийном рынке на улице Парголовская, куда мы отправились, сейчас ее продают 120-130 рублей. Продавцы нахваливают свой товар, однако на вопрос «почему так дорого?» лишь отворачиваются или пожимают плечами. Мытую крупную морковь предлагают за 130 рублей, мелкую, испачканную землей - за 120. Заметно подорожал и картофель. Меньше 70 рублей за килограмм сейчас ничего не найти, тогда как в июне прошлого года, по статистике он стоил тот же 41 рубль.

- Производители говорят, что в прошлом году ничего не взошло. Но и годом раньше говорили, что картошка не уродилась, - признались «КП» несколько поставщиков, с которыми мы поговорили.

Каждая морковочка теперь - ценность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СВОЕГО УРОЖАЯ ПОКА НЕТ

Агроном Михаил Воробьев уверен, что в такой большой стране как Россия неурожая быть в принципе не может.

- Если не взошло в одном регионе, то можно компенсировать поставками из другого. Это чисто логическое заключение. Если бы мы жили в маленькой стране, то у нас мог бы быть глобальный неурожай. Также в случае реальной нехватки овощей, цены должны были взлететь еще в прошлом сезоне. Так что, не обманешь — не продашь, - рассуждает Михаил Воробьев. – Сейчас Крыму стихия бушует, там точно будет неурожай из-за этого. Но в других-то регионах все нормально.

Фермер из Ленобласти Евгения Степшина рассказала, что своего урожая в регионе пока нет. Поэтому то, что мы видим на прилавках – привозной товар с юга.

Какие цены осенью будут на местные овощи? Тут все зависит от урожая. Однако президент ассоциации сельскохозяйственных работников Ленинградской области Михаил Шконда считает, что сейчас пока еще рано делать прогнозы. По словам эксперта, урожай будет зависеть от погодных условий второй половины лета.

- Сейчас можно говорить только о том, что созрело мало ягод. С остальными культурами проблем пока нет, - рассказал Михаил Шконда.

Даже вяленькая и страшная морковь стоит в 1,5 раза дороже красивых бананов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: ИНФЛЯЦИЮ УСКОРИЛА ПАНДЕМИЯ

О возможной причине подорожания морковки «Крмсомолке» рассказал и доктор экономических наук, ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Алексей Балашов.

- С этой проблемой столкнулся не только Петербург, но и другие регионы России. Везде инфляция, вызванная пандемией. То, что мы сейчас видим на прилавках, это либо импорт, либо ранний урожай, так как в прошлом году были плохие погодные условия. Еще одна причина - это курс доллара, он растет, а комплектующие для сельхозтехники мы покупаем обычно за границей. Также виноват отток из-за ситуации с коронавирусом мигрантов, которые традиционно трудились в полях, - считает Балашов.

Ученый добавил, что в ближайшее время по тем же причинам, скорее всего, подорожают молоко и мясо, а снижения стоимости на морковь и картофель стоит ждать не раньше августа, когда овощи созреют в большинстве регионов страны. Однако к прежним показателям цены уже не вернутся.

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