Как влюбить в себя клиента: 5 проверенных способов от сервиса «Грузовичкоф».

Отношения между клиентом и компанией — непростой, многогранный процесс. Получить заявку, оказать разовую услугу и «поставить точку»— ошибочный алгоритм для бизнеса, который не позволяет развиваться, поднимать его на новый уровень. Гораздо важнее и сложнее «влюбить» в себя заказчика. Сервис «Грузовичкоф» решил рассказать о 5 проверенными способах формирования и сохранения доверительных и долгосрочных отношениях с клиентом.

Относись к клиенту не как к заработку, а как к родственнику

Первый «контакт» клиента с компанией – разговор с оператором контактного центра. Хотите, чтобы сервис работал лучше и эффективнее сделайте этот контакт максимально «безболезненным» и комфортным. Работайте над работой операторов – недостаточно просто принимать заявки и давать консультации. Они должны быть искренними помощниками, помогать решать проблемы. Будто на том конце провода не заказчик, а близкий человек или родственник. Но и про профессионализм сотрудника контактного центра (его знание услуг, оперативность ответа, отработка возражений) забывать не стоит.

Создай для сотрудников все условия, и они «отплатят» тем же клиенту

После оператора, уже очно, с клиентом встречается водитель. На его плечах ответственность перед компанией и большие ожидания от заказчика. Как руководителю быть уверенным в своем сотруднике и как качественно он осуществляет услуги? Это напрямую зависит от того, в каких условиях работают люди, насколько комфортно себя они чувствуют. Материальные и нематериальные поощрения нужны, а поддержка от руководства и возможность оказать содействие в любую минуту важны. Водители признаются, что они ощущают свою важность в компании, если чувствуют здоровый климат в коллективе и грамотного куратора за спиной. И сразу же хочется сделать для клиента больше, и груз его становится важнее, а отношение к нему бережнее.

Не забывай про фидбэк, в нем хранятся тайные слагаемые формулы успеха

Коммуникация с клиентом должна происходить через максимальное количество каналов: сайт, мобильное приложение, электронная почта, социальные сети, отзывы на различных платформах. При этом не надо ждать негативных комментариев – работайте даже с теми, кому все нравится. Они подскажут, на что обратить внимание, чего добавили бы сами. Клиенты – лучшие бизнес-аналитики и консультанты. Да и лишний раз спросить «как все прошло?» тоже не мешает. Главное не злоупотребляйте этим.

Не расслабляйся, даже если ты в лидерах

Даже при большом количестве заказов и при четко проработанных внутренних процессах не стоит быть убежденным, что вы уверенно «поставлены на рельсы» и делаете все правильно. Не переставайте работать над вашими отношениями с клиентом. Не бойтесь браться за сложные заказы. Узнавайте проблемы, с которым может столкнуться клиент и будьте к ним готовыми. В каждом запросе заказчика есть цель, будьте полноценным помощником для выполнения этой цели.

Делай то, что любишь (занимайтесь своим делом, а не «бизнес- войной»)

Ничто не будет работать, если за этим не стоит команда заинтересованных людей. Они болеют своей идеей и могут в 12 ночи провести совещание про внедрение новой услуги. Они следят за трендами, тенденциями и говорят: «Давайте пробовать!». Не превращайте бизнес в рутину, обменивайтесь опытом с профессионалами, не бойтесь рисковать. Сделайте свою работу своим любимым делом. Клиенты очень тонко чувствуют ваши цели, и если главной является получение прибыли при минимальных затратах и вложениях, то забудьте про лояльность.

Полюби клиента своего, и он ответит тебе взаимностью – такова политика сервиса «Грузовичкоф». Однако, чем более крепкие дружеские отношения завязаны с клиентом, тем сложнее оставаться на высоте профессионализма. Поэтому за 16 лет существования на рынке грузоперевозок сервис выстроил особое взаимодействие с клиентом: растет количество постоянных заказчиков, люди снова и снова обращаются в «Грузовичкоф» и рекомендуют сервис своим друзьям и коллегам.