Наступит ли «московский сценарий»: QR-коды начали массово рассылать петербуржцам, переболевшим коронавирусом

Кое-кто на фоне массовой рассылки QR-кодов всерьез забеспокоился о повторении в Санкт-Петербурге "московского сценария". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы, переболевшие COVID-19 – в том числе более полугода назад - начали получать от портала «Госуслуги» письма с QR-кодами. На фоне инсайдов о том, что Смольный уже проработал сценарий полного локдауна, если ситуация продолжит ухудшаться (а улучшаться ей, прямо скажем, не из-за чего) – явление очень тревожное. Что происходит, что делать и к чему готовиться – выясняла «Комсомольская правда».

ПОД ОБЩУЮ РАЗДАЧУ

Прежде всего – отставить панику. Рассылка оказалась вовсе не «местной» - точно такие же сообщения с кодами и сертификатами прямо сейчас получают жители других городов и регионов страны.

- Рассылкой QR-кодов и электронных сертификатов занимается министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, - уточнили в пресс-службе ведомства. – С 3 июня решено было рассылать их всем – в том числе переболевшим. Отправка QR-кода переболевшим или вакцинированным должна происходить в течение трёх дней после подтверждения факта вакцинации или закрытия больничного листа.

В Смольном, по данным "КП-Петербург", вводить систему QR-кодов пока не планируют. Основной акцент - на массовую вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, три дня, уточняют в комитете, срок умозрительный. Из-за того, что объемы информации, загружаемой на «Госуслуги», колоссальны, возможны задержки. Справиться с ними на местном уровне невозможно, единственный совет – если больничный закрыт, вакцинация пройдена, а ожидание заветного QR-кода растянулось до совсем уж неприличных сроков, берите телефон и звоните в техподдержку портала. Кроме того, стоит иметь в виду один важный момент: QR-код выдается только тем, кто не просто переболел, а обращался за помощью в медицинские учреждения. Если вы просто получили в свое время положительный ПЦР-тест и ограничились добровольной самоизоляцией, в федеральный регистр, из которого берут информацию «Госуслуги», вы не попадете – соответственно, QR-кода можно не ждать.

УПОР – НА ВАКЦИНАЦИЮ

Между тем массовая рассылка петербуржцев неприятно удивила – многие усмотрели в ней подготовку в ведению в Северной столице «московского сценария» с ограниченным доступом в бары, кафе и рестораны. Тем не менее верить слухам не стоит: как сообщил «КП-Петербург» источник, близкий к Смольному, повторение» московского сценария городские власти на данный момент не рассматривают.

- Готовится ряд поправок в «антиковидное» постановление № 121, - уточнил собеседник издания. – Вероятно, они будут озвучены в ближайшие дни. Упоминаний QR-кодов там нет.

То же самое подтверждают и представители бизнеса, непосредственно работающие в контакте со Смольным по теме новых ограничений.

В прошлом году на пике "первой волны" общепит в Северной столице временно закрывался полностью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- На сегодняшний момент губернатор Санкт-Петербурга и правительство города не рассматривают «московский сценарий», - пояснил «Комсомолке» представитель члена правления Союза развития культуры общественного питания «Улица Рубинштейна» Максим Жуков. - Поэтому переговоров бизнеса и исполнительной власти на тему введения QR-кодов для посетителей кафе, баров и ресторанов не ведется. Главная цель и задача – усиление темпов массовой вакцинации, в том числе работников сферы общественного питания.

По линии комздрава также спешат успокоить: рассылка QR-кодов, пусть даже и массовая, ни о чем не говорит.

- По линии нашего ведомства информации о каких-то запланированных ограничениях, связанных с QR-кодами, на данный момент нет, - констатировали в пресс-службе. – Что касается самой рассылки – активизация произошла на федеральном уровне, Смольный к этим процессам не имеет никакого отношения.

Даже тем, кто "с кодом", не стоит забывать про меры безопасности - ведь эпидемия, бушующая в Санкт-Петербурге, никуда не делась. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Так что же делать, если вам пришло «письмо счастья»? Радоваться – это единственный совет. И на всякий случай держать его под рукой – пусть сейчас никаких дополнительных ограничений в Петербурге и не планируется, ситуация может измениться в любой момент.