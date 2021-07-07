Петербург превращается в ядовитые джунгли: Новые заросли борщевика обнаруживают повсеместно

Во многих районах Петербурга заметили заросли борщевика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Распространившись на окраинах, в этом году борщевик начал экспансию в центр Северной столицы. Еще в июне горожане заметили ядовитые побеги на набережной неподалеку от площади Александра Невского. В итоге стебли скосили. Но спустя несколько дней на этом месте выросли новые сорняки. Также петербуржцы в этом году обращали внимание на борщевик растущий на улицах Миргородская и Кремечугская.

- Я периодически гуляю по Синопской с собакой. Питомца приходится крепко держать на поводке. Во-первых, чтобы животное на проезжую часть не выбежало, а во-вторых, чтобы не залезло в борщевик. Если собака забежит туда, чтобы в туалет сходить, последствия будут весьма плачевными. Один случай мне известен. Правда, это произошло не здесь. У моего знакомого как-то собака забежала в борщевик. После этого животное пришлось долго лечить. Собака выглядела так, будто ее ошпарили кипятком, - поделилась жительница Центрального района Светлана Тюрина.

И если в центре проблема пока носит точечный характер, но окраинах она вот-вот может достигнуть масштабов стихийного бедствия. Так внушительные заросли уже появились у детского сада рядом с домом № 128 на Волковском проспекте, на углу Якорной и Энергетиков, на улице Шаумяна, во дворе дома № 21 на Ковалевской в Ильинском саду, Шуваловском парке. Неутешительная ситуация и в районе Каменки.

Эксперты считают, что сельские методы борьбы с борщевиком для города не подходят. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также Комитет по благоустройству ведет борьбу с сорняком на Маршала Жукова, Маршала Казакова, в Яблоновском саду, Полежаевском парке и набережной реки Смоленки. И это только только малая часть списка. Перечень проблемных адресов можно продолжать до бесконечности.

Чем опасен борщевик

Последствия контакта с растением могут быть весьма тяжелыми и болезненными для человека. Заместитель главного врача больницы № 40 Курортного района, аллерголог-иммунолог Дмитрий Вологжанин рассказал о том, к чему может привести попадание ядовитого сока на кожу.

- Реакция внешне похожа на ожог, но на самом деле это — фитофотодерматит. Воспаление возникает под воздействием солнечного света на кожу. При контакте с растением необходимо смыть сок. После этого нужно спрятать участок кожи от воздействия лучей. При воспалительной реакции, а ведь поражении бывает весьма обширным, желательно обратиться к специалисту, который должен назначить комплексное лечение. Также, взрослым необходимо проводить разъяснительную работу с детьми, объяснить подрастающему поколению, насколько опасно это растение, - рассказал Дмитрий Вологжанин.

Как борются с борщевиком в Петербурге

В нашем городе, как правило, используют, три основных метода борьбы с борщевиком. Самый популярный но наименее эффективный способ - выкашивание. Учитывая живучесть и неприхотливость сорняка, помогает это мало. На месте скошенных стеблей уже через несколько дней проявляются новые. Однако такой метод при регулярных покосах все же дает результат в долгосрочной перспективе. Семена не успевают созреть, а корневая система со временем истощается. Правда на борьбу с зарослями может уйти до семи лет.

Более редкий, но весьма эффективный способ - гербициды. Но химикаты можно использовать только в лесопарках вдали от пешеходных маршрутов. Гербициды ядовиты не только для сорняков, но и для людей. Такой способ борьбы с борщевиком прямо сейчас используют на территории Муринского парка.

- Мы давно применяем этот метод, но он не подходит для тех мест, где ходят люди. В этом году планируется обработать химикатами площадью 8567 квадратных метров, - уточнили в Комитете по благоустройству.

Весьма действенный, но при этом трудозатратный, а поэтому не очень популярный способ выкорчевывание. В течение летнего сезона таким образом планируют. В течение летнего сезона 2021 года ведомство планирует зачистить от сорняка 113,5 гектара почвы, выкорчевать 9188 одиночных растений и распылить химикаты на площади.

Мнение эксперта: сельские методы борьбы для города не подходят

Бывшая сотрудница садово-паркового хозяйства, а ныне садовод и фермер Евгения Степшина рассказала «Комсомолке» о разных способах борьбы с ядовитым растением и о причинах распространения сорняка в городе.

- Распространение семян — обычный природный процесс, который у нас просто не в полной мере контролируют. Методов борьбы очень много. Все зависит того, где растет борщевик. Например, на дачном участке достаточно срезать лопатой ниже уровня почвы. Делать это советую в пасмурную и облачную погоду перед началом цветения сорняка. В полях можно сажать топинамбур, который вытеснит борщевик - это также инвазивная культура. Перечисленные методы я проверяла сама. Они работают. Но результаты, как правило, можно получить только в долгосрочной перспективе. В среднем на это уходит несколько лет. Для города лучше всего подойдет выкапывание, ведь химикаты опасны для окружающих, - советует эксперт.