Три человека погибли при столкновении «Лады» с тепловозом у ж/д станции «Орехово» в Ленобласти

Поезд снес легковушку в Орехово. Фото: vk.com/orekhovo_69

Поезд снес легковушку на переезде в районе железнодорожной станции «Орехово», что в Сосновском поселении Приозерского района Ленобласти. По словам очевидцев, в машине было несколько человек. Погибли, предварительно, трое.

- В Орехово локомотив на переезде снес легковушку. Во время удара в салоне машины находились три человека, все они скончались. Поезда в сторону Сосново едут с опозданием, - пишут свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, переезд в поселке Орехово не оборудован шлагбаумами, есть только светофоры и стоп-линия у путей. Но не все водители смотрят на нее, пытаясь проскочить перед приближающимся поездом.

Аварийную машину с путей пока не убрали. Фото: vk.com/orekhovo_69

- Мне кажется я один там останавливаюсь на знаке стоп, и нередко вижу как народ на красный сигнал проезжает, - пишут водители в паблике «Подслушано. Орехово 67-69 км». - Толку от этой Стоп линии, где она проведена со стороны спуска, в правую сторону ничего не видно пока к переезду не подъехать. Все только «исполняют»остановку и едут не смотрят по сторонам.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и врачи скорой помощи. Движение электричек на Приозерском направлении пока осуществляется вне графика.

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Гибель трех человек подтвердила транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, 8 июля в 12:35 водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. Водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба ведомства.

По факту ДТП начата проверка.

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