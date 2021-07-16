Партия «Новые люди» поможет решить проблемы петербургских муниципалитетов

"Новыю люди" хотят решить проблемы муниципалитетов Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Кандидаты в петербургский парламент от партии «Новые люди» работают над реформой местного самоуправления. Свои предложения они собираются обсудить с Сарданой Авксентьевой, кандидатом в Госдуму и знаменитым экс-мэром Якутска, которая скоро посетит Петербург.

- Сейчас муниципалитеты в Петербурге занимаются в основном благоустройством и вопросами социальной защиты. Однозначно необходимо увеличение полномочий и выделение соответствующего финансирования. Без этого муниципалитеты являются ничего не решающими органами. По большинству обращений людей мы ничего не можем сделать, - говорит муниципальный депутат и кандидат в депутаты от партии «Новые люди» Павел Брагин.

При этом, как отмечают сами муниципалы, их полномочия нередко пересекаются с полномочиями городских органов власти. Четкого разграничения не существует, что усложняется и запутанными законами. Правила жизни муниципалитетов в городе постоянно меняются. Только за последние два года в закон о местном самоуправлении было внесено 15 изменений. Но в итоге у муниципалитетов нет ни финансирования, ни реальной возможности выполнить свои функции на местах.

Обозначенные проблемы становятся причиной разных абсурдных историй. Например, прошлым летом жители Красногвардейского района сообщили, что районная администрация собирается снести спортивную и детскую площадки. Все потому, что после очередного изменения законов полномочия по содержанию таких площадок передали муниципалам. А у района осталась лишь функция по демонтажу оборудования. В результате числившиеся в чиновничьих программах ремонта спортивных площадки выпали из списка, а у муниципальных властей просто не оказалось бюджета на установку новых.

Но самая главная проблема местной власти - отсутствие у большинства горожан осознания себя как небольшой части округа. По данным социологических опросов, 50% респондентов ничего не знают о деятельности муниципальных советов.

Свои предложения по реформированию местного самоуправления озвучили кандидаты от «Новых людей», являющиеся депутатами в разных МО Петербурга: Дмитрий Павлов (кандидат по округу №24 и первый номер в городском списке партии «Новые люди»), Павел Брагин (кандидат по округу №18), Сергей Шукшин (округ №14), Юрий Куликов (округ№15), Павел Любимов (округ№16).

Уже 22 июля петербургская команда «Новых людей» представит свои наработки «народному» мэру Якутска Сардане Авксеньтевой. Проблемы местного самоуправления планируется обсудить на круглом столе.

Напомним, в 2018 году Сардана Авксентьева победила кандидата-единоросса на выборах мэра Якутска. После этого она продала дорогие внедорожники мэрии и снизила цены на проезд в общественном транспорте. Сейчас Авксентьева является советником лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева по работе с регионами. Вместе с партией она будет участвовать в выборах в Госдуму.