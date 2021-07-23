Эксперт: «Платная парковка в Петербурге - это мягкая альтернатива платному въезду в центр»

Сейчас машиноместо в пилотной зоне в Центральном районе является платным ежедневно с 08.00 до 20.00. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Платные парковки ширятся в центре Петербурга. Сейчас зона таких стоянок охватывает 28 улиц, в этом году список пополнит еще 71. И это только начало.

По мнению Смольного, платные парковки разгрузят дороги и сделают их более комфортными для жителей. «Комсомолка» разобралась, сколько придется платить за стоянку гостям и жителям центра, кто сможет оставлять автомобили бесплатно и пострадают ли дворы от нашествия автохалявщиков.

АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАТНОМУ ЦЕНТРУ

До конца года платные парковки появятся на 71 улице в границах Невского проспекта, Воскресенской и Синопской набережных и набережной реки Фонтанки. Также к бою курантов спроектируют зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализую задуманное в 2022 году.

До конца июля объявят конкурс на проектирование платных парковок в Петроградском районе, их запустят в первой половине 2023 года. В итоге через два года платной стоянки охватят всю историческую часть Петербурга. Это порядка 65 000 парковочных мест. А в 2024 году неказенные парковки шагнут в Калининский и Выборгский районы: там создадут 7600 машиномест.

Эксперты считают, что Петербургу необходимы платные парковки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперт рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве России Дмитрий Попов считает, что Петербургу платные парковки необходимы. В отличие от Москвы, их будут создавать только в центральных и других сильно загруженных районах.

- Московский сценарий - это заработать деньги, да побольше. Там платные парковки появились и за МКАДом, где пробок отродясь не было. А у нас это способ управления трафиком. Все-таки Петербург - город европейского типа, нам некуда расширять дороги. Большая часть из них по четыре полосы. Исключение - Московский и Невский проспекты. Платная парковка - это мягкая альтернатива платному въезду в центр, - пояснил Дмитрий Попов.

ПОСТРАДАЮТ ЛИ ЖИТЕЛИ?

Пока нет конкретного плана, как дворы в центре защитят от нашествия желающих сэкономить автомобилистов. Специалисты не исключают, что найдутся умники, которые будут парковаться у чужих парадных.

- Если станут массово загонять авто во дворы, город придумает механизмы решения проблемы. Может, это будут шлагбаумы. Если придомовая территория не приватизирована, то нужно дать ТСЖ или управляющей компании возможность оперативного управления, - тогда можно будет ставить барьеры. Но это законодательная перспектива, - считает Попов.

Отметим, что сейчас автохалявщика получится привлечь к ответственности, только если он нарушил правила парковки во дворе. За этим следит региональная Государственная административно-техническая инспекция.

10 процентов парковочных мест на каждой улице отведены для бесплатного размещения автомобилей инвалидов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ДЕНЕЖКИ

Сейчас машиноместо в пилотной зоне в Центральном районе является платным ежедневно с 08.00 до 20.00. Владельцам мопедов и мотоциклов за час придется заплатить 30 рублей, автомобилистам - 60 рублей, а за транспорт категории С возьмут 120 рублей. В остальные часы стоянка бесплатна.

Жители домов в границах платной зоны паркуются по льготному годовому тарифу в 1800 рублей. Бесплатная стоянка положена и ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, владельцам электрокаров, многодетным.

- 10 процентов парковочных мест на каждой улице отведены для бесплатного размещения автомобилей инвалидов, - уточняют в Комитете по транспорту.

КСТАТИ

Замена платным стоянкам - перехватывающие парковки. Они работают по 18 адресам, и вскоре появятся еще 13 таких автостоянок.

- В этом году станут доступны еще четыре перехватывающие автостоянки: у станции метро «Рыбацкое» (77 машиномест), в районе «Старой Деревни» (81 место), в Пушкине у станции Царское Село (90 мест), вблизи «Ломоносовской» (36 автомобилей), - сообщают в ведомстве.