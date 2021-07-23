Партия «Новые люди» поддержала борьбу с незаконными свалками во Всеволожском районе

Территория стала похожа на «настоящее мусорное ведро» для вывоза отходов со строек Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

На свалку во Всеволожском районе постоянно свозят строительные материалы. После начала проверки на месте взяли пробы отходов, чтобы определить их класс опасности. Против индивидуального предпринимателя, занимающегося незаконной сортировкой и переработкой отходов, возбудили административное дело по ст. 8.2. КоАП РФ. Также подан иск в Арбитражный суд.

На этого предпринимателя заводили уголовное дело еще в 2018 году. С тех пор надлежащие документы на работы у него так и не появились.

- Можно только приветствовать такую деятельность контролирующих органов. В течение нескольких лет наши активисты фиксировали работу незаконных свалок во Всеволожском районе. Брали пробы, фотографировали вереницы самосвалов с мусором, жаловались властям на незаконную работу целых предприятий, перерабатывающих мусор. Наконец, по одному из подобных фактов началась работа. Главное теперь, чтобы процесс дошел до конца и многомиллионный иск к нарушителю законов не превратился в штраф 2000 рублей после переквалификации дела, – комментирует ситуацию эколог, сторонник партии «Новые люди» во Всеволожском районе Борис Холопов.

Борис Холопов. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

По его словам, серьезный ущерб экологии района наносится уже давно. Территория превратилась в «настоящее мусорное ведро» для вывоза отходов с многочисленных строек Петербурга. Однако контролирующие органы проявляют странную пассивность в борьбе с нарушителями закона.

- Чтобы пресечь незаконную деятельность, необходимы четкие и последовательные действия сотрудников экологического комитета Ленобласти, полиции и прокуратуры. Все возможности у них для этого есть. Нужно ужесточить законодательство, ввести более суровое наказание для злостных нарушителей природоохранных нормативов. Этого ждут жители всего нашего района, измученные нелегальными свалками, – считает Борис Холопов.