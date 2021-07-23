Выбирая товар, смотрите не на красивую обертку, а на состав. Фото предоставлено ООО «Маркет Лайн».

Обсуждение продуктов в Сети часто приводит к неправильным выводам. Например, человек может критиковать товар за вкусовые качества и не обратить внимания на состав, в то время как другой комментатор укажет лишь на неудачную (по его мнению) упаковку. Подобная риторика часто не учитывает качество, которое можно доказать лабораторными исследованиями. В последние дни подобные дискуссии дошли и до сливочного масла. Многие «эксперты» убеждают интернет-пользователей, что на полках лежит фальсификат. Как же выбрать сливочное масло и не наткнуться на подделку?

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Главный фактор, который следует учитывать, - соответствие ГОСТам. Производство каждого продукта должно идти по регламенту. Яркая упаковка может сбить покупателя с толку, ведь основная информация о товаре всегда указана на обратной стороне обертки. Состав, прописанный очень мелким шрифтом, говорит о товаре больше, чем яркая реклама и красивые лозунги.

Правила производства сливочного масла регламентирует ГОСТ 32261-2013. Если он указан на упаковке, значит, продукт соответствует заявленным характеристикам.

- Анализ товара включает в себя проверку термоустойчивости масла, кислотности молочной плазмы, зараженности бактериями, - говорят специалисты. - Для проверки используются разного рода термостаты и инкубаторы, поэтому соответствие товара ГОСТу может быть доказано или опровергнуто только в лабораторных условиях.

Вывод один. Хотите приобрести качественный товар? Верьте сертификатам и проверкам, а не критике из Интернета. Уже после проверки продукта на соответствие ГОСТам есть смысл изучить отзывы, которые могут рассказать о вкусовых отличиях, особенно если речь идет о молочных продуктах, к производству которых стоит подходить с максимальной ответственностью.

Регулярные исследования в лаборатории - залог качества продукта.Фото предоставлено ООО «Маркет Лайн».

НАЙТИ КАЧЕСТВО ПРОСТО

В любом магазине есть продукты, качество которых сложно подвергнуть сомнению. Наличие сертификатов и постоянные исследования вызывают доверие и дают понять, что потребитель покупает именно сливочное масло, а не какой-то продукт-имитатор.

Помните: плохие товары могут испортить не только настроение, но и здоровье. Серьезное отношение к выбору продуктов питания является ключевым фактором для хорошего самочувствия. Всегда обращайте внимание на состав, наличие сертификатов и соответствие ГОСТам. Доверяйте брендам, которые создают продукты в соответствии с регламентом. В сегменте сливочного масла такой является продукция Burenka Club, пользующаяся огромной популярностью у жителей Санкт-Петербурга. А регулярные лабораторные исследования выделяют этот бренд среди многих других.