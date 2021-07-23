Вожатая спасла двух детей от попытки суицида в детском лагере под Петербургом

Вожатая детского лагеря под Петербургом спасла двух детей от попытки суицида Фото: Артем КИЛЬКИН

В детском лагере под Санкт-Петербургом вожатая спасла двух детей от попытки суицида. Трагедия чуть было не произошла в оздоровительном лагере "Зеленый огонек", расположенном в деревне Мерево Лужского района Ленинградской области. Об этом "КП-Петербург" в пятницу, 23 июля 2021 года, рассказал источник в правоохранительных органах.

- В первом часу ночи 22 июля 20-летняя вожатая совершала обход и в туалете обнаружила двух несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. Дети истекали кровью, - сообщил источник.

Девушка сразу же начала оказывать подопечным первую помощь и позвала врачей. Подростков осмотрел врач детского лагеря и оказал им медицинскую помощь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, госпитализация не понадобилась.

Известно, что дети никогда не состояли на учетах в диспансерах. Сейчас проверку проводит следственный комитет для того, чтобы установить причину произошедшего.

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